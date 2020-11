Assassin’s Creed Valhalla: leak testimonia la presenza di microtransazioni

Oltre ad essere la settimana di Xbox Series X (qui potete leggere la nostra recensione), è in arrivo anche Assassin’s Creed Valhalla, ennesimo capitolo della serie targata Ubisoft disponibile proprio a partire dal prossimo 10 novembre. In questa settimana abbiamo parlato davvero molto del gioco ambientato nel IX secolo D.C. e vi abbiamo mostrato, ad esempio, i primi 17 minuti della campagna principale, oppure il supporto agli Impulse Triggers, implementazione presente nella console di prossima generazione di casa Microsoft, ma purtroppo è arrivato anche il momento di rivelarvi qualche nota dolente, dato che alcuni utenti hanno scoperto un negozio in game.

Ebbene si, Assassin’s Creed Valhalla avrà le microtransizioni. Le immagini condivise dall’utente del forum di ResetEra mostrano anche i prezzi di diversi pacchetti, come già capitato nei precedenti capitoli, ma sottolineando il fatto che il prezzo di questi, nella nuova fatica di casa Ubisoft, sia leggermente più alto. Dalle foto condivise sembrerebbe comunque che si tratti di mera estetica e che quindi non dovrebbe impattare in modo significativo sull’esperienza di gioco.

Non è la prima volta che si parla di microtransazioni nei videogame single player e noi (come probabilmente voi del resto) non siamo fan di questa politica. Riteniamo comunque che se si tratta di toccare solo l’aspetto estetico e non quello del gameplay allora potrebbe anche essere una scelta accettabile. Vero che, se si pensa a decenni fa, era il gioco stesso che permetteva, con determinati raggiungimenti di obiettivi o superamenti di aree di gioco, di portare a casa un premio che nella maggior parte dei casi si trattava proprio di un costume estetico (vedi il costume da pesce di God of War). I tempi ormai sono senza dubbio cambiati, nel bene e nel male le microtransazioni fanno parte della cultura videoludica e, nonostante non sia un problema così insormontabile data la ottima qualità che pare avere, questo Assassin’s Creed Valhalla non è esente da tale meccanismo di mercato.

Cosa ne pensate di questa notizia? Che rapporto avete con le microtransazioni? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti l’ultimo capitolo di uno dei franchise più amati dal pubblico.