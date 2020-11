Assassin’s Creed Valhalla: maschio o femmina, qual è la scelta migliore?

Assassin’s Creed Valhalla, l’ultimo capitolo di uno dei franchise più in voga degli ultimi anni, è pronto ad essere giocato da migliaia di giocatori di tutto il mondo (se non lo avete ancora fatto, a questo indirizzo potete leggere la nostra recensione dettagliata). Il titolo è uscito ufficialmente proprio oggi in concomitanza con il lancio di Xbox Series X. Vestiremo i panni di Eivor, protagonista alla guida di un clan di Norreni in viaggio verso le terre di Albione e quindi ambientato durante il IX secolo D.C.

Anche in questo capitolo avremo l’ardua scelta di scegliere il sesso del nostro protagonista, ma la domanda sorge spontanea: meglio maschio o femmina? Partiamo subito col dire che gli sviluppatori hanno specificato che sono tecnicamente lo stesso personaggio, in contrasto con gli eventi di Odissey dove la scelta di Alexios o Kassandra ha un impatto decisamente diverso sulla trama di gioco. All’inizio di Assassin’s Creed Valhalla infatti avrete tre opzioni: Eivor femmina, Eivor maschio oppure “lascia che sia l’Animus a decidere”.

Lo scorso mese il direttore narrativo Darby McDevitt ha dichiarato attraverso un tweet che quest’ultima opzione sia la scelta canonica in quanto che “porterà più vicino alla comprensione del mistero completo dietro Eivor”, scegliendo il personaggio i cui ricordi sono i più forti nel “flusso di memoria” dell’Animus. Insomma, gli sviluppatori in questo caso hanno trovato un metodo davvero interessante per farci scegliere il sesso del personaggio ed è per questo che ci fidiamo del direttore narrativo consigliandovi a nostra volta di scegliere quest’ultima opzione.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete acquistato Assassin’s Creed Valhalla? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti quest’ultimo capitolo targato Ubisoft.