Assassin’s Creed Valhalla: il nuovo personaggio è Ezio? No, ecco chi è

La fine della generazione PS4 e Xbox One sarà costellata da grandi uscite. Parliamo di giochi come Watch Dogs Legion, Cyberpunk 2077 e, ovviamente, Assassin’s Creed Valhalla, nuovo capitolo dell’amata serie dedicata agli Assassini di Ubisoft. Il nuovo capitolo ci porterà in Inghilterra, ma partiremo dalla Norvegia. Abbiamo già scoperto molto del gioco, ma Ubisoft ora ci mostra qualcosa di nuovo: un personaggio che ricorda Ezio!

Potete vederlo nell’immagine qui sotto: le similitudini con la versione di Revelations di Ezio sono molteplici, come sottolineato da vari utenti sui canali social di Ubisoft, ma in realtà non è lui. È abbastanza ovvio, visto che Assassin’s Creed Valhalla è ambientato centinaia di anni prima della nascita dell’assassino fiorentino. Ma chi è in realtà? Prima di rispondere, sappiate che potreste considerare queste informazioni come spoiler, quindi proseguite a “vostro rischio”.

Tramite la wiki dedicata alla saga, sappiamo che questo nuovo personaggio, che Ubisoft stessa ha confermato chiamarsi Basim, è un membro degli Occulti durante il IX secolo. Verso la metà del 870, Basim incontra Sigurd a Costantinopoli e diventa suo amico. Basim decide di andare in Norvegia con lui e conosce il fratellastro minore di Sigurd, Eivor, ovvero il/la nostro/nostra protagonista.

È Basim, secondo quanto riportato, che convince i vichinghi ad allontanarsi dalla Novergia e andare in Inghilterra in cerca di terre più ricche nelle quali vivere. Inoltre, Basim racconta a Eivor che vi è un nemico nascosto che sta cercando di controllare la Norvegia e l’Inghilterra.

Possiamo in pratica considerare Basim come il mentore di Eivor? Probabilmente sarà un personaggio fondamentale nella trama di Assassin’s Creed Valhalla. Infine, vi segnaliamo che Basim, sempre secondo la wiki, è un nome arabo che significa “colui che sorride”.

Diteci, cosa ne pensate di questo nuovo personaggio? Vi incuriosisce?