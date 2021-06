Assassin’s Creed Valhalla presente all’E3 2021, novità in arrivo

Assassin’s Creed Valhalla sarà presente alla conferenza Ubisoft Forward, fissata per il 12 giugno 2021. A confermarlo le pagine social ufficiali del franchise, che hanno invitato i fan della nota saga videoludica a seguire l’evento: “Save the date! Questo sabato segui Ubisoft Forward per scoprire le novità in arrivo in Assassin’s Creed Valhalla“, ha twittato il canale ufficiale. Dopo la pubblicazione del primo DLC (qui la nostra recensione), i fan sono in attesa de L’Assedio di Parigi, la seconda espansione del capitolo in salsa norrena.

Ebbene, nel corso dei mesi precedenti, alcuni rumours prevedevano l’arrivo di un terzo DLC (mai confermati dalla casa di sviluppo). Ciononostante, con la presenza del titolo all’evento di sabato, le prospettive di un secondo anno di supporto sembrano prendere forma. D’altronde, il finale (di cui non elencheremo spoiler qui di seguito) lascia molte porte aperte, che potrebbero essere chiuse o approfondite nel secondo o nel terzo DLC. Ma, ovviamente, si tratta di nostre teorie e non avremo una risposta certa fino a sabato.

D’altra parte, infatti, Ubisoft potrebbe decidere di mostrare soltanto il trailer del secondo DLC di Assassin’s Creed Valhalla e, magari, nuovi contenuti gratuiti per l’autunno. In tal caso, le ipotesi avvallate riguardo una terza espansione, potrebbero perdere spessore. Non ci resta che attendere impazientemente la conferenza della software house francese per saperne di più. Pertanto, vi consigliamo di tenere sott’occhio la nostra copertura per l’E3 2021, cliccando qui.

Save the date! Questo sabato segui #UbiForward per scoprire le novità in arrivo in Assassin's Creed Valhalla. 🔥✨

📅 https://t.co/NuiHCHlMO6 pic.twitter.com/LDBi5KBYy2 — Assassin's Creed ITA (@AssassinsITA) June 7, 2021

