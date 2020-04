Assassin’s Creed Valhalla e Watch Dogs Legion su PS5 e Xbox Series X a fine anno?

Ieri Ubisoft ha finalmente ufficializzato Assassin’s Creed Valhalla (noto precedente come Kingdom e Ragnarock). In questo momento, oltre al nome e al fatto che sarà legato alle invasioni vichinghe, non sappiamo null’altro di ufficiale. Alle 17.00 di oggi arriverà un trailer, ma già ora possiamo scoprire qualcosa grazie al sempre ben informato Jason Schreier, ex-Kotaku e noto insider dell’industria. Nelle sue dichiarazioni, inoltre, è coinvolto anche Watch Dogs Legion, altro grande titolo dello sviluppatore francese molto atteso.

Secondo il giornalista, Ubisoft avrebbe intenzione di rilasciare entrambi i giochi il prossimo autunno, probabilmente in concomitanza con l’arrivo di PS5 e Xbox Series X. Un utente ha infatti chiesto a Schreier, in risposta a un tweet, se la società d’Oltralpe avesse intenzione di pubblicare i due blockbuster nello stesso periodo. La risposta è stata: “A meno che uno dei due salti a causa della questione coronavirus, sì, il piano è quello.”

Si trattava in effetti di un grosso dubbio di molti. Rilasciare due grandi giochi come Assassin’s Creed Valhalla e Watch Dogs Legion nello stesso periodo non è la mossa più scontata, ma forse Ubisoft vuole cavalcare l’onda della nuova generazione. Ovviamente, Jason Schreier non è una fonte ufficiale, per quanto sia uno dei giornalisti più affidabili dell’intera industria.

I giocatori potrebbero solo esserne felici, visto che PS5 e Xbox Series X avrebbero dalla loro altri giochi di alto livello. In ambito Sony, inoltre, si vocifera che saranno rilasciati già al D1 Godfall (esclusiva console di terze party), il remake di Demon’s Souls e un nuovo Ratchet & Clank. Anche questi sono ovviamente solo rumor.

Che sia su PS4, Xbox One o sulle prossime console, Assassin’s Creed Valhalla sarà di certo uno dei preferiti del pubblico. Diteci, cosa ne pensate del metodo di presentazione deciso da Ubisoft? Vi ha convinto?