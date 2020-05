Assassin’s Creed Valhalla: le rune del sito ufficiale sono di un poema di Odino, ecco la traduzione

La scorsa settimana, dopo lunga attesa dei fan, Ubisoft ha finalmente svelato al mondo il tanto chiacchierato Assassin’s Creed Valhalla. Pur essendo già noto (per quanto non in modo ufficiale) che si trattava di un capitolo dedicato alla cultura vichinga, non avevamo idea di quale sarebbe stato lo stile del gioco, sopratutto a livello narrativo. La Norvegia non sarà, almeno pare, un luogo fondamentale per questo capitolo (ambientato in Inghilterra), ma la cultura norrena sarà centrale per tutta l’avventura di Eivor.

Anche il sito ufficiale, infatti, propone una serie di rune. Ora, un fan ha scoperto che fanno riferimento a un celebre poema attribuito a Odino stesso: parliamo dell’Hávamál, noto anche come La canzone di Harr, l’eccelso (o l’alto), nome usato per riferirsi proprio a Odino in questo caso. Non si è però fermato a questo e ha deciso di tradurre le scritte proposte da Ubisoft.

La frase citata da Ubisoft è del verso 77 e, in traduzione dall’inglese, significa: “Muoiono le mandrie, muoiono i consanguinei, quindi che tu devi morire. Ma io conoscono una cosa che non muore mai: la reputazione di ogni uomo morto.” Come è facile intuire, si tratta di un inno alle grandi imprese: in vita si deve cercare di ottenere la gloria, perché in ogni caso alla fine si morirà e di noi resterà solo la nostra reputazione.

Si tratta di un tema facile da collegare ad Assassin’s Creed Valhalla: ricordiamo infatti che Eivor parte alla conquista dei territori inglesi per dare un futuro al proprio clan, trovare un luogo dove insediarsi e guadagnare il rispetto della propria gente. Pur essendo descritto come un Lupo solitario, Eivor dovrà guidare il proprio popolo e aiutarlo a sopravvivere. Chissà se Ubisoft proporrà nel corso dei mesi altri versi, raccontando in “modo nascosto” la storia di Assassin’s Creed Valhalla?

