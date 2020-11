Assassin’s Creed Valhalla: scovato un tributo a Keith Flint dei Prodigy

Nel corso degli anni abbiamo visto come i videogiochi siano entrati nell’immaginario collettivo diventando a tutti gli effetti un fenomeno di massa andando anche a sfiorare altri medium. Non è raro quindi vedere personaggi famosi all’interno di alcuni di essi, che sia questo un tributo o meno. Ricordiamo ad esempio l’inserimento di Fabio Rovazzi all’interno di Call of Duty Warzone ma spostandoci al di fuori del nostro paese come non citare il tanto amato Keanu Reeves in Cyberpunk 2077. Rimane assolutamente bello vedere personaggi famosi all’interno dei titoli che più amiamo, ed è quello che è successo inaspettatamente in Assassin’s Creed Valhalla.

Per chi è nato tra gli anni 80 e 90 (e non solo) ricorderà il famoso gruppo britannico The Prodigy. Ai loro tempi sono stati senza dubbio i capostipiti del genere Rave ed hanno anche contribuito a divulgarlo nel mondo rendendola una vera e propria cultura seguita da tantissimi giovani. Molti di voi ricorderanno canzoni del calibro di Firestarter, singolo che arrivò dritto dritto in cima alla vetta dell’Olimpo musicale nonché colonna sonora di Wipeout 2097. In Assassin’s Creed Valhalla alcuni utenti hanno scovato Keith Flint, il cantante dei The Prodigy scomparso lo scorso anno.

There's a lovely tribute to Keith Flint and @the_prodigy in AC: Valhalla! pic.twitter.com/NdLAtPn3Mj — Jake Green (@Jake_k_green) November 15, 2020

Procedendo nella storia è infatti possibile fare la conoscenza di un personaggio di nome Keith, che suona anch’egli in una band e che ha l’aspetto del compianto cantante dei The Prodigy. Altra particolarità, sarà possibile incontrare l’uomo nell’Essex, territorio natale del gruppo britannico verso il borgo vicino a Braintree. Il testo di una loro canzone è un chiaro riferimento ad un famoso brano dei The Prodigy stessi e, almeno in inglese, è inclusa la frase “Smack my Bishop”. Finita la quest, sullo schermo comparirà il nome dell’impresa, ovvero “Prodigy”. Un bellissimo tributo verso uno dei cantanti che ha segnato la storia.

