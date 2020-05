Assassin’s Creed Valhalla, spazio ai raid e all’esplorazione navale

L’imbarcazione è stata una delle introduzioni migliori in Asssasin’s Creed IV: Black Flag. Esplorare, combattere, assaltando vascelli nemici era in effetti piacevole e senz’altro soddisfacente. Il successo del gioco e dell’idea ha portato inevitabilmente allo sviluppo di un gioco a parte chiamato Skull & Bones, di cui si sono perse le tracce, ma che speriamo di rivedere durante l’estate.

L’utilizzo della barca è stata poi rimossa in Unity e Syndicate, ricomparendo in una piccola forma su Origins e ritornando in auge in Odyssey. È evidente, che per gli sviluppatori l’imbarcazione sia ormai un elemento quasi imprescindibile per un titolo della serie, per questo motivo non sarà poi così tanto strano ritrovarsela nuovamente nel nuovo Assassin’s Creed Valhalla.

Tuttavia, è bene specificare che la nave avrà un ruolo differente rispetto al passato. Il Narrative Director Darby McDevitt ha affermato che la navigazione sarà differente. Non esploreremo oceani o mari, ma prevalentemente fiumi e corsi d’acqua. Le navi vichinghe, infatti, erano perfette per i raid e si prestavano benissimo per esplorare l’Inghilterra con i suoi corsi d’acqua.

Lo stesso Narrative Director Darby McDevitt ha poi specificato: “abbiamo lavorato per realizzare i Raid. Faranno parte di missioni uniche nel gioco e saranno molto divertenti“. Quindi, se avevate timore di ritrovarsi dinanzi a un nuovo Black Flag o Odyssey niente paura, Assassin’s Creed Valhalla sfrutterà le navi in maniera originale e maggiormente contestualizzata rispetto al passato, cercando di sfruttare delle meccaniche uniche legate alle situazioni di quel periodo storico.

Per saperne di più su questi raid o sul gameplay generale, non ci resta che aspettare il 7 maggio, data in cui verrà mostrato il primo gameplay ufficiale del gioco durante l’Inside Xbox di Microsoft, dove vedremo il gioco in azione su next-gen, in particolar modo su Xbox Series X. Potrete seguire l’evento anche in diretta con noi, sul nostro canale Twitch.