Assassin’s Creed Valhalla: il trailer di presentazione ha già sorpassato quello di Odyssey

Assassin’s Creed Valhalla è stato svelato al pubblico da pochissimi giorni, eppure, ha già fatto impazzire letteralmente i videogiocatori con la sua nuova ambientazione norrena, lasciando istintivamente immaginare che sarà un titolo di successo.

A farcelo pensare sono anche i numeri, poiché il trailer di presentazione di Assassin’s Creed Valhalla ha già raggiunto in pochissimi giorni le 5,7 milioni di visualizzazioni su YouTube, mentre il trailer di annuncio del precedente titolo, Assassin’s Creed Odyssey – trasmesso per la prima volta durante l’E3 2018 – registra attualmente 5,2 milioni di visualizzazioni. E se, invece, consideriamo interamente i trailer di presentazione condivisi su tutti i canali, Valhalla raggiunge le 14 milioni di visualizzazioni, superando abbondantemente il suo precedessore, Odyssey, che è fermo a 8 milioni.

Tuttavia, non bisogna escludere che l’attuale pandemia possa aver influito sulla popolarità che sta velocemente raggiungendo Assassin’s Creed Valhalla, considerando che l’E3 di Los Angeles – durante il quale è stato annunciato Assassin’s Creed Odyssey – è un evento in cui partecipano molteplici sviluppatori e publisher, di conseguenza le numerose presentazioni dei giochi si intrecciano fra di loro, condividendo un palcoscenico che Valhalla, invece, ha avuto tutto per sé. In questo senso, perciò, il confronto con Odyssey non avviene ad armi pari. Inoltre, bisogna considerare anche che erano due anni che il pubblico attendeva un sequel per la saga degli assassini di casa Ubisoft. Di conseguenza, l’attesa ha aumentato il desiderio dei fan della saga, impazienti di metter mano su un nuovo titolo. Inoltre il titolo di Ubisoft rappresenta uno dei primi titoli tripla A a essere stati presentati per le console next-gen.

Speculazioni a parte, i numeri e i molteplici apprezzamenti manifestati in merito al gioco rimangono molto chiari, e a tutti gli effetti questa sembra essere una buona partenza per Assassin’s Creed Valhalla, che non è ancora uscito, ma fa già tanto parlar di sé. Se queste sono le premesse, chissà come reagirà il pubblico quando assisterà alle prime scene di gameplay del gioco. Infatti, ricordiamo ai nostri lettori che giovedì 7 maggio 2020 si terrà una speciale puntata di Inside Xbox, durante la quale potremo assistere ad alcune sessioni di gameplay, mai mostrate prima d’ora, che riguardano i primi titoli in arrivo sulla console next-gen di casa Microsoft, tra cui proprio Assassin’s Creed Valhalla.