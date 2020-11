Assassin’s Creed Valhalla supporterà gli Impulse Triggers su Xbox

Assassin’s Creed Valhalla è pronto ad essere rilasciato in tutto il mondo, vale a dire il prossimo 10 novembre. Dopo avervi fatto vedere la prima parte di gameplay della campagna principale, in queste ore è stato scoperto un altro curioso aneddoto riguardante la versione Xbox Series X e S. Secondo la cover ufficiale del titolo, che vi posteremo proprio qui sotto, il nuovo capitolo targato Ubisoft supporterà anche gli Impulse Triggers del pad delle due console.

Essendo a tutti gli effetti uno dei giochi di punta della prossima generazione, non poteva di certo non sfruttare una delle peculiarità che tanto hanno incuriosito in questi mesi gli appassionati del marchio americano. Ma precisamente che funzione hanno questi grilletti? Si tratta a tutti gli effetti di una vibrazione più realistica grazie al movimento indipendente dei motori dei dorsali, quindi un nuovo sistema sistema interno di impulsi offrendo al giocatore un’esperienza decisamente più immersiva.

Back of Assassin's Creed Valhalla 👀 pic.twitter.com/Kdb9wQ7oPR — Idle Sloth 🙅🏻‍♂️1️⃣2️⃣❎ (@IdleSloth84) November 2, 2020

Il tutto non dovrebbe essere al pari di quello offerto dal DualSense su PS5, ma forniranno comunque una sequenza di vibrazioni sempre differenti in base alla situazione. Si tratta di una piccola aggiunta, ma che sicuramente faranno felici tutti gli appassionati di Assassin’s Creed Valhalla e non solo. Ad oggi ovviamente possiamo fidarci solo della diceria sul retro della confezione di gioco, sicuramente quando uscirà potremo studiare in maniera impeccabile questa curiosa novità. Sappiamo bene inoltre che l’ultimo capitolo targato Ubisoft non sarà l’unico titolo a sfruttare questa peculiarità, altri 37 giochi al lancio usufruiranno degli Impulse Triggers del pad.

Cosa ne pensate di questa notizia? Cosa ne pensate degli Impulse Triggers? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti Xbox Series X ed Assassin’s Creed Valhalla.