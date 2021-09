Assassin’s Creed Valhalla, tante interessanti novità con l’update 1.3.1

Assassin’s Creed Valhalla sta per ricevere un nuovo aggiornamento, che però non sarà la solita patch dedicata ad aggiungere modifiche minori alla stabilità del gioco. Di fatti, con l’update 1.3.1 saranno introdotte novità molto interessanti: i giocatori possono aspettarci contenuti inediti, nuove mappe, abilità, armi e un livello di difficoltà aggiuntivo. Nello specifico, l’account Twitter ufficiale di Assassin’s Creed Valhalla ha fatto sapere che saranno introdotte tre nuove mappe per la modalità Razzie Fluviali, molte armi e pezzi d’equipaggiamento.

Per il momento, non sono state specificate informazioni sulla quantità di questi ultimi, sebbene sia stata però mostrata una delle nuove armature e siano state menzionate le spade corte nel tweet di seguito. Molto più interessante è la presenza di un livello di difficoltà completamente nuovo, una vera sfida per tutti gli amanti del rischio: Ubisoft ha rivelato l’arrivo della difficoltà “incubo”, che dovrebbe essere una modalità molto più ardua, probabilmente disponibile prima di completare la storia principale.

Oltre queste novità, purtroppo non sappiamo ancora quasi nulla sulla patch, se non la data di lancio. Di fatti, Ubisoft ha fatto sapere quando sarà disponibile per tutti e che non dovremo aspettare ancora a lungo: l’aggiornamento 1.3.1 di Assassin’s Creed Valhalla sarà rilasciato il 7 settembre 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia. L’opera di Ubisoft è certamente riuscita a mantenere attiva la sua community grazie soprattutto a un supporto a lungo termine colmo di aggiornamenti ed espansioni, come la più recente L’Assedio di Parigi.

We can’t give everything away just yet, but the upcoming game update may or may not include: 🤫 3 new River Raids maps

🤫 Nightmare combat difficulty

🤫 3 new abilities

🤫 New weapons and gear (did someone say short sword?)#AssassinsCreed pic.twitter.com/90NTQx1CIE — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 4, 2021

Tuttavia, molte figure chiave che hanno lavorato a lungo alla serie – talvolta anche direttamente ad Assassin’s Creed Valhalla – stanno recentemente lasciando la compagnia per lavorare in altri studi, come in EA Motive sul remake di Dead Space. Nonostante l’evidente successo di Valhalla, il futuro della serie resta ancora incerto per i fan, ed è più che lecito porsi domande sull’effettiva efficacia di progetti più ambiziosi come Assassin’s Creed Infinity. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere commentando in calce e restate connessi sulle nostre pagine per non perdere ulteriori novità.