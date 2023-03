Tra i tanti racing game disponibili sul mercato, Assetto Corsa (potete recuperare la versione console su Amazon) è stato molto spesso definito come l’unica, vera esperienza di guida degna di questo nome. Tanti sono i fan del videogioco, creato da un team di sviluppo italiano, che attendono un secondo capitolo. E ora, dall’ultima presentazione dei risultati finanziari dell’anno fiscale, abbiamo una finestra di lancio.

Kunos Simulazioni, il team di sviluppo dietro il videogioco, ha specificato che non esisterà un Assetto Corsa 2, ma più una seconda versione. Il titolo è ancora sconosciuto, ma è perfettamente normale: secondo il comunicato del team di sviluppo, infatti, il gioco non vedrà la luce prima della primavera del 2024. Questo al netto di ulteriori rinvii e ritardi, che stanno caratterizzando l’industria dei videogiochi e sono oramai all’ordine del giorno, come per esempio accaduto con Starfield.

Chiaramente al momento non ci sono ulteriori dettagli in merito. Lo sviluppo di un nuovo gioco della serie sarà formalizzato solamente nel corso dei prossimi mesi, quando probabilmente verranno svelati trailer, informazioni e tutti i dettagli necessari che precederanno l’uscita. Per ora però ci sarà da aspettare e l’attesa sembra essere decisamente più lunga del previsto.

The Assetto Corsa franchise has sold over 28 million units as of December 31, 2022. Revenues for the franchise have exceeded €104m since its inception in 2014.

The "second version" of Assetto Corsa is planned for a Spring 2024 release. pic.twitter.com/TNGYIn6WhQ

— MauroNL (@MauroNL3) March 15, 2023