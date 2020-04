Assetto Corsa Competizione, annunciato il nuovo SRO E-Sport GT Championship

Dopo il successo dell’evento di beneficenza Charity Challenge SRO Motorsports, Kunos Simulazioni e AK Informatica hanno annunciato l’edizione 2020 del SRO E-Sport GT Series Championship, il campionato su Assetto Corsa Competizione che coinvolge piloti reali e piloti virtuali con un nuovissimo format.

I partecipanti infatti saranno suddivisi in 3 categorie: PRO Series dedicata esclusivamente ai piloti reali, SILVER Series per i pro sim racers selezionati dagli organizzatori e AM Series per i driver che tenteranno di qualificarsi; ogni classe gareggerà separata dalle altre fino alla Grand Final, dove solo i migliori piloti di ciascuna categoria si confronteranno nella medesima gara per guadagnarsi il titolo di campione della competizione.

Sono ben 5 gli appuntamenti in pista previsti per ogni categoria e, ovviamente, non potevano mancare circuiti iconici come Silverstone, Spa Francorchamps e il Nurburgring mentre, il quinto, sarà scelto in base ai voti del pubblico tramite un sondaggio dedicato.

Per chi invece desidera partecipare alla AM Series, che aprirà le iscrizioni al pubblico sul sito ufficiale nelle settimane a venire, sono previste delle sessioni hot lap su diversi circuiti che determineranno i migliori 40 piloti che, successivamente, avranno accesso al campionato AM. I circuiti dove si svolgeranno le gare AM saranno gli stessi della PRO e SILVER Series ma le competizioni andranno in scena esclusivamente di sabato; attendiamo quindi di sapere quando apriranno le iscrizioni e quando inizieranno le qualificazioni hot lap.

Streaming e Calendario

Gli appuntamenti della PRO e Silver Series saranno trasmessi in live streaming a partire dal 26 aprile sul canale Youtube GTWorld mentre, le gare della AM Series, saranno visibili sul canale Twitch SROMotorsports ogni sabato a partire dal 16 maggio, per un totale di ben 7 fine settimana di competizioni virtuali.

Le pre-registrazioni per i piloti reali e i Pro sim racers (piloti virtuali che hanno partecipato a competizioni ufficiali internazionali e nazionali) sono già aperte sul sito www.sro-esport.com [https://sro-esport.com/].

PRO E SILVER SERIES

Round 1 – Silverstone – 26 aprile

Round 2 – Spa Francorchamps – 10 maggio

Round 3 – Nürburgring – 17 maggio

Round 4 – Barcelona – 31 maggio

Round 5 – Circuito scelto dal pubblico – 14 giugno

Grand Final

AM SERIES

Round 1 – Silverstone – 16 maggio

Round 2 – Total 24 Hours of Spa – 23 maggio

Round 3 – Nürburgring – 30 maggio

Round 4 – Barcelona – 6 giugno

Round 5 – Circuito scelto dal pubblico– 13 giugno

Grand Final