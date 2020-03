Assetto Corsa Competizione: data di uscita per PS4 e Xbox One annunciata

I piloti virtuali su console saranno felici di apprendere che Assetto Corsa Competizione, il titolo realizzato da Kunos Simulazioni, approderà su PlayStation 4 e Xbox One il 23 giugno 2020; l’annuncio è arrivato direttamente dagli sviluppatori e da 505 Games. Assetto Corsa Competizione sarà disponibile sia in formato digitale nei rispettivi digital store che in copia fisica inoltre, i giocatori che preordinano l’edizione console di ACC, avranno anche accesso al DLC Intercontinental GT Pack il giorno del rilascio (previsto per la fine dell’estate).

Il DLC Intercontinental GT Pack per Assetto Corsa Competizione introduce quattro iconici circuiti internazionali di quattro diversi continenti: Kyalami Grand Prix (Sudafrica), il circuito Suzuka (Giappone), Weathertech®️ Raceway Laguna Seca (Stati Uniti) e Mount Panorama Circuit (Australia). I giocatori che possiedono queste piste estenderanno la Serie GT all’Intercontinental GT Challenge di Pirelli, offrendo un’esperienza di guida avvincente utilizzando un layout esclusivo finemente riprodotto con la tecnologia Laserscan. L’Intercontinental GT Pack DLC aggiunge anche più di 45 nuove livree per auto, 30 nuovi team e 50 nuovi piloti insieme a nuovissime modalità di gioco della vera Intercontinental GT Challenge organizzata da Pirelli.

Assetto Corsa Competizione consente ai giocatori di vivere la vera atmosfera del campionato GT3, competendo contro piloti ufficiali, squadre, macchine e circuiti riprodotti in gioco con il massimo livello di precisione mai raggiunto. Le gare di Sprint, Endurance e Spa 24 Hours prendono vita con un incredibile livello di realismo, sia in modalità singleplayer che multiplayer.

In aggiunta, il lancio di Assetto Corsa Competizione su PlayStation 4 e Xbox One fa parte di un piano completo che coprirà le versioni del gioco sia PC che console:

Ad aprile l’aggiornamento gratuito Assetto Corsa Competizione v1.4 per PC Steam introdurrà nuove funzionalità – tra cui lo showroom di automobili, nuove scelte di personalizzazione del guidatore / auto e opzioni aggiuntive per i server multiplayer, oltre a molti miglioramenti delle funzionalità di gioco, dell’interfaccia utente e degli algoritmi.

Il DLC a pagamento GT4 Pack, con l’aggiunta di +10 nuove auto GT4, sarà disponibile a partire da quest’estate su PC Steam e questo autunno invece su console.

Il DLC a pagamento British Pack, che offre 3 nuovi circuiti iconici che completano il calendario a 7 gare del British GT Championship, sarà disponibile questo inverno sia per PC Steam che per console.

Si tratta di una notizia sensazionale per tutti gli amanti dei simulatori di guida che, al di fuori del primo Assetto Corsa, non hanno a disposizione un roster di titoli puramente simulativi del calibro di Assetto Corsa Competizione. Dal 23 giugno, finalmente, tutti i piloti virtuali potranno dare sfogo alle loro abilità di guida grazie al supporto di una delle migliori simulazioni GT3 presenti sul mercato videoludico; siete pronti a scendere in pista?