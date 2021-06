Assetto Corsa: Tom’s Racing presenta il concorso fotografico, come partecipare e premi

Dopo le molteplici iniziative proposte nella scorsa stagione, Tom’s Racing è lieta di presentare la prima edizione del proprio concorso fotografico virtuale. A partire da giovedì 24 maggio e per i successivi 20 giorni sarà possibile pubblicare uno screenshot scattato direttamente dal videogioco simulativo Assetto Corsa, sul vostro circuito preferito e con la vettura che più vi piace, con hashtag #tomsracingphotocontest.

La partecipazione al contest fotografico è libera, chiunque può inviare massimo due foto dopo aver lasciato il follow alla pagina instagram ufficiale di Tom’s Racing. Le immagini saranno ricaricate in pagina lunedì 14 giugno, giorno a partire dal quale si potrà votare per la foto migliore del contest. Gli autori dei due scatti che riceveranno il maggior numero di mi piace saranno contattati dallo staff per ricevere i premi messi in palio in questa iniziativa.

Nello specifico i premi in palio sono:

Per il primo classificato : una maglietta Tom’s Hardware + accesso vip ai dati di gioco, con telemetrie e dati esclusivi in tempo reale

: una maglietta Tom’s Hardware + accesso vip ai dati di gioco, con telemetrie e dati esclusivi in tempo reale Per il secondo classificato: accesso vip ai dati di gioco, con telemetrie e dati esclusivi in tempo reale

Il concorso sarà attivo fino a domenica 4 luglio, e i vincitori saranno contattati a partire da lunedì 5 luglio. In caso di mancata risposta da parte di uno o di entrambi i vincitori, si procederà a contattare e premiare, in ordine di classifica, dal terzo classificato in poi. Se oltre alla passione delle auto da corsa amate scattare foto virtuali di ogni tipo e da ogni angolazione possibile, questo nostro contest fotografico è la giusta occasione per farci vedere alcuni dei vostri migliori scatti, mettere bene in mostra le vostre abilità da fotografi virtuali e portavi a casa diversi premi.