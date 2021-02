Assetto Corsa: vendite record per il gioco di corse italiano

Il mondo dei videogiochi simulativi, in quest’ultima generazione videoludica, sta vivendo una vera e propria nuova consacrazione. Prima del grande successo del recentissimo Microsoft Flight Simulator, un’altra grande produzione simulativa ha sbaragliato il mercato imponendosi come il racing game simulativo numero uno su PC, e non solo. Parliamo ovviamente di Assetto Corsa, l’italianissimo titolo sviluppato dai ragazzi di Kunos Simulazioni.

Tramite un recente comunicato, il team italiano ha reso ufficiale uno dei grandi traguardi ottenuti dalla propria IP simulativa. Assetto Corsa raggiunge oggi la cifra di 100 Milioni di Euro in ricavi generati dalle vendite dei prodotti del franchise di corse su tutte le piattaforme. Un traguardo importantissimo per il team che ripaga certamente tutti gli sforzi e la creatività messa in pista in questi anni di successi.

Questa non è però l’unica novità per quanto riguarda i ragazzi di Kunos Simulazioni, per rafforzare ulteriormente le potenzialità di Assetto Corsa nel settore degli eSports, il eam ha assunto nel dicembre 2020 Valerio Piersanti, che ha ricoperto il ruolo di Head of Business Development in Ferrari. “Assetto Corsa è un brand che ho avuto il privilegio di seguire dagli esordi, grazie alla collaborazione avviata con Ferrari. Ora l’obiettivo è di esprimere al meglio il potenziale che il titolo ha sempre dimostrato e consolidare il suo posizionamento e le sue partnership in un contesto in rapida e continua evoluzione.”

Dei risultati davvero grandiosi per il brandi automobilistico made in Italy che, ha saputo costruirsi il proprio successo anche al di fuori del mondo PC. Ora, non ci resta che guardare con estremo interesse e curiosità al futuro di questo franchise, ormai in crescita anche nell’ecosistema dell’eSport mondiale. Cosa ne pensate dell’ottimo traguardo raggiunto dai ragazzi di Kunos Simulazioni?