Asterix & Obelix XXL3 The Crystal Menhir: ecco data, edizioni speciali e trailer

Asterix & Obelix XXL3: The Crystal Menhir sarà presto disponibile: ecco la data di uscita, il trailer e tutti i dettagli sulle edizioni speciali.

Prendere a sberle un po’ di Antichi Romani, correre dietro a cinghiali selvatici e vivere un’avventura straordinaria: questo è ciò che promettono gli sviluppatori di Asterix & Obelix XXL3: The Crystal Menhir, il nuovo gioco dedicato ai due Galli per eccellenza in arrivo il 21 novembre 2019 su PC, PlayStation 4, Xbox One Nintendo Switch.

Ora, è stato rilasciato il trailer del gioco, oltre a una serie di nuove informazioni. La trama di Asterix & Obelix XXL3: The Crystal Menhir sarà completamente nuova e creata proprio per il gioco. I due protagonisti partono da un piccolo villaggio dove vivono la loro vita in tranquillità, o almeno lo fanno fino a quando il druido Getafix riceve una strana lettera che conduce Asterix e Obelix a una caccia al tesoro che non dimenticheranno mai più. Il loro scopo sarà viaggiare con il misterioso menhir di cristallo che dà il nome al gioco.

Come potete vedere anche dalle immagini, si tratta di un gioco che mescola combattimento, esplorazione, puzzle e collezionabili con una prospettiva a volo d’uccello. Ci saranno missioni secondarie, oggetti da trovare e tanta azione anche in cooperativa locale. Ci saranno anche altri personaggi, oltre ad Asterix e Obelix, come ad esempio i già conosciuti Getafix, Cacofonix e Vitalstatistix, insieme a personaggi creati appositamente.

Inoltre, ci saranno delle edizioni speciali che potete vedere nell’immagine qui sopra:

Limited Edition : gioco e due piccole action figure di Asterix e Obelix

: gioco e due piccole action figure di Asterix e Obelix Collector’s Edition: gioco, due piccole action figure di Asterix e Obelix e una statuina da 15cm in resina di Obelix e Dogmatix.