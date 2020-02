Astral Chain diventerà multipiattaforma? Dipende tutto da Nintendo

In questi ultimi giorni non abbiamo fatto altro che parlare di Platinum Games e dei suoi futuri progetti. Tra teaser misteriosi e campagne Kickstarter (apparentemente di successo), la compagnia nipponica è riuscita a catturare l’attenzione di tutto il mondo videoludico. Durante la serata di ieri abbiamo visto l’intenzione dei Platinum Games di portare The Wonderful 101 (esclusiva WiiU) anche su altre piattaforme. Proprio per questo motivo molti fan della casa di sviluppo hanno iniziato a chiedersi se in futuro vedremmo anche un certo Astral Chain al di fuori della piattaforma Nintendo.

A differenza di The Wonderful 101, quando si va a parlare di Astral Chain il discorso tende a complicarsi. Il tutto sarebbe dovuto alla solita questione dei diritti, che a quanto pare stanno in mano sia ai Platinum Games sia a Nintendo stessa. In un’intervista per il noto sito VGC, Atsushi Inaba ha dichiarato che qualche remota possibilità di vedere Astral Chain anche su altri sistemi videoludici effettivamente esiste. Lo sviluppatore nipponico ha precisato però che la decisione finale è in mano soltanto a Nintendo e senza il loro permesso il porting è praticamente impossibile da concretizzare.

“Nel caso di Astral Chain stiamo parlando di un’IP detenuta a metà da Nintendo e metà da noi (Platinum Games). Per il momento è ancora troppo presto parlare di un eventuale porting del gioco. Per il momento speriamo solo che il gioco possa trovare il successo meritato anche solo su Nintendo Switch. Ovviamente l’ultima parola sulla questione porting è di Nintendo visto che i diritti di pubblicazione sono in mano sua. Con The Wonderful 101 stiamo parlando di un caso eccezionale!“

Quindi per il momento è inutile farsi castelli in aria e sperare di vedere Astral Chain anche su altre piattaforme. Dobbiamo soltanto aspettare e vedere come Nintendo continuerà a muoversi e se deciderà di rilasciare ulteriori esclusive al di fuori della propria piattaforma videoludica!