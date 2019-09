Astral Chain, utenti vorrebbero il gioco su PS4, ecco la risposta di Kamiya

Astral Chain non sta passando un bel periodo. Dall'uscita è continuamente attaccato per via della sua esclusività alla piattaforma Nintendo.

Il nuovo action-game di Platinum Games Astral Chain sta avendo a che fare in queste ore, con accese polemiche legate all’esclusività del titolo su Nintendo Switch. Sono state tantissime le recensioni negative all’opera da parte dei giocatori. Nonostante Astral Chain abbia raggiunto su Metacritic una media di ben 87 punti da parte della critica specializzata, quella riservata agli utenti è più bassa di quasi venti punti percentuali.

Un utente ha chiesto direttamente su Twitter ad uno dei massimi esponenti di Platinum Games, Hideki Kamiya, il perché di questa esclusività. “Perché Astral Chain non è stato pubblicato su PS4? Odi PlayStation?“. La risposta di Kamiya non si è fatta attendere: “Perché… Sarebbe fantastico avere anche Mario, Zelda e Metroid su PS4, ma… Sul mio odio per PlayStation… Sono solo uno sviluppatore che cerca di adempiere ai suoi obblighi contrattuali, quindi non lo so, magari puoi provare a chiedere al mio publisher e finanziatore, cioè Nintendo?”.

Non è sicuramente il Kamiya che ricordavamo. Con questa risposta si lascia intravedere una personalità insolitamente pacata e diplomatica. Un tempo gli avrebbe dato una risposta molto più accesa e sulle righe. Cosa che invece, ha evitato in questo frangente.

Nonostante le recensioni negative, possiamo affermare che Astral Chain è un titolo di tutto rispetto che merita il voto dato dalla stampa e non si avvicina minimamente a quello attribuito dal pubblico. Come riporta infatti anche la nostra recensione, che potete trovare qui, “Astral Chain si è rivelato, indubbiamente, una piacevolissima sorpresa. La capacità di amalgamare fra loro diverse tipologie di gioco, a un combat system sfaccettatissimo e in grado di mostrare tutte le capacità di Platinum Games nel settore, ha dato vita a un hack and slash peculiare, solido e dannatamente divertente. Seppur siano presenti alcune sbavature da tenere in considerazione, questa nuova proprietà intellettuale, che si va ad aggiungere alla pletora di esclusive di spessore di Nintendo Switch risulta, senza ombra di dubbio, un titolo che consigliamo di provare a chiunque sia in possesso della console ibrida del colosso di Kyoto e che sia alla ricerca di un’esperienza, per certi versi, innovativa e dalla forte personalità”.