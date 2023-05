ASUS Ally è finalmente qui ed è pronto a sfidare Steam Deck sul mercato dei sistemi da gaming super compatti e portatili; qualche giorno fa abbiamo pubblicato un’analisi approfondita delle prestazioni del nuovo sistema portatile di ASUS, ma come se la cava il piccolo Ally quando si tratta di emulare altre piattaforme?

Su Youtube è già comparso un video che approfondisce l’argomento – lo trovate in calce alla news – da parte di ETA Prime, un canale specializzato proprio nell’emulazione di vecchi videogiochi: già dai primi test i risultati offerti da Ally sono stati molto incoraggianti, poiché il sistema di ASUS è stato in grado di emulare giochi della PS3 che sono notoriamente molto difficili, della Nintendo Switch e di Xbox 360, il tutto con un livello di stabilità sufficientemente alto da consentire lunghe sessioni di gioco senza crash o problemi.

Credit: Tom's Hardware

Utilizzando PPSSPP, ETA Prime è riuscito a emulare anche giochi della PSP sul nuovo sistema di ASUS, oltre che del Nintendo 3DS: ovviamente questi sistemi sono molto meno potenti rispetto alle console casalinghe per cui non è affatto una sorpresa che ASUS Ally sia in grado di emularli senza problemi.

Ma la lista di piattaforme che possono essere emulate sul nuovo sistema portatile di ASUS è ancora lunga: ETA Prime è riuscito a riprodurre giochi del GameCube della PS2 grazie ai software di emulazione compatibili con Windows, poi si è dedicato ai giochi della prima Xbox.

ASUS Ally è un vero e proprio PC da gaming da tenere in mano e si basa su un sistema operativo Windows, per cui la libreria di giochi ufficiali a cui si può accedere è davvero immensa ma qualora non fosse sufficiente, il piccolo Ally sarà ben contento di emulare tutto quello che gli chiederete e lo farà senza particolari difficoltà. Per maggiori informazioni vi rimandiamo al video di ETA Prime.