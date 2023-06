ASUS ROG Ally è stato rilasciato sul mercato da poche settimane ma c’è già chi si è lanciato in delicate operazioni di modding al fine di aumentare la memoria interna del dispositivo: per il momento ROG Ally è proposto nella sola versione con SSD M.2 (in formato 2230, più piccolo del normale) da 512GB e in futuro ASUS dovrebbe rilasciarne una versione con 256GB di memoria, ma viste le dimensioni dei giochi più recenti viene da dire che sarebbe stato meglio puntare a un’opzione con storage maggiore, non minore.

Poco male, perché al mondo c’è sempre chi ha voglia di fare esperimenti su costosi dispositivi elettronici, come l’utente di Reddit che ha installato un SSD M.2 nel classico formato 2280 con 4TB di memoria: ovviamente per eseguire questa modifica si va a invalidare in modo definitivo la garanzia, anche perché bisogna limare alcuni pezzi di plastica del “telaio” del dispositivo che impediscono altrimenti l’installazione della memoria.

Oltre a limare il telaio, è necessario spostare alcune antenne e soprattutto, per assicurarsi che non ci siano pericolosi cortocircuiti, è importante ricordarsi di isolare il nuovo SSD utilizzando del nastro isolante specifico per queste applicazioni.

Per il momento ci giungono notizie di 2 utenti che hanno installato un SN850X di WD da 4TB, e di un Crucial P3 Plus sempre da 4TB: in entrambi i casi non sembrano esserci stati problemi conseguenti alle modifiche, ne dal punto di vista delle prestazioni ne per quanto riguarda l’eventuale surriscaldamento del sistema – le prime mod risalgono ormai a un paio di settimane fa.

ROG Ally è un dispositivo dal costo non indifferente e pertanto non possiamo certo consigliare di lanciarsi in un’operazione di modding di questo tipo, ma stando a quanto riportato da chi ha eseguito la mod sul proprio sistema il lavoro sembra essere sufficientemente facile e porta con sé tanti benefici, uno su tutti consente di installare su Ally una gran quantità di giochi senza doversi preoccupare di quanto spazio viene occupato.