Poco dopo che Steam ha annunciato una temporanea riduzione dei prezzi per tutti i modelli di Steam Deck, ASUS ha rilasciato la versione più economica del suo dispositivo portatile ROG Ally. Sebbene abbiano presentato questo modello, con un processore AMD Phoenix APU meno performante, lo scorso giugno, il lancio sul mercato era già previsto per la fine del terzo trimestre del 2023, quindi si tratta di una simpatica coincidenza e nulla più.

Al momento il lancio è avvenuto negli USA, dove è già possibile trovare la ROG Ally “economica” in spedizione, o disponibile per il pre-ordine, a seconda della regione e del rivenditore. Per quanto riguarda il suolo europeo il roll-out è già in corso, con alcune nazioni come la Francia che presentano questo nuovo modello già disponibile per il pre-ordine e la consegna ai clienti prevista per il 22 settembre.

La ROG Ally RC71L-Z1512 è alimentata dal processore Ryzen Z1, dotato di un APU Zen4/Zen4c a 6 core e 4 unità di calcolo RDNA3. Ciò rappresenta una significativa riduzione delle prestazioni della GPU rispetto al Ryzen Z1 Extreme con 8 core Zen4 e 12 CU RDNA3.

Tuttavia, ciò comporta un prezzo inferiore di $100/100€. È importante notare che entrambe le console sono dotate di 512 GB di archiviazione e, al momento, non ci sono notizie sulla disponibilità di modelli da 256 GB o 1 TB.

Le console ROG Ally vantano uno schermo da 7 pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz e risoluzione 1080p. Essendo basate su hardware AMD, offrono il supporto per AMD FreeSync Premium, così come le tecnologie FSR (FidelityFX) e RSR (Radeon) Super Resolution. La piattaforma è dotata di 16 GB di memoria LPDDR5-6400, che non può essere espansa manualmente. Al momento, ASUS non offre opzioni di memoria più elevate ma permette agli utenti, senza infrangere la garanzia, di sostituire l’SSD 2030 presente al suo interno.

Analogamente alla variante Ryzen Z1 Extreme, il modello Z1 supporta anche il supporto per GPU esterna XG Mobile. Questo connettore proprietario può essere utilizzato con le schede grafiche esterne fornite da ASUS. Tuttavia, potrebbe essere una scelta valida per coloro che cercano una soluzione ibrida che si avvicini a un PC da gaming.