Il primo d’aprile è da sempre la giornata favorita dalle aziende per prendere in giro gli utenti, annunciando prodotti che poi si rivelano essere fasulli. Ebbene, questo non è il caso di ASUS ROG Ally: la nuova console portatile non è infatti una burla, bensì esiste veramente e presto sarà sul mercato, diventando un concorrente diretto di Steam Deck.

ASUS ROG ha rivelato l’esistenza del prodotto proprio il primo d’aprile con un video promozionale che effettivamente sembrava troppo fatto bene per essere falso. Dopo aver lasciato gli utenti sul filo del rasoio per qualche giorno, oggi è stata annunciata l’effettiva esistenza della console portatile, insieme a un link di Best Buy con i dettagli sul preorder e una pagina ufficiale nel proprio sito.

Secondo quanto riportato da ASUS, la ROG Ally sarà integrata con Windows 11 e presenterà al suo interno un chip AMD personalizzato — un po’ come l’Aerith SOC della Steam Deck —, basato su architettura Zen 4 e RDNA 3 e che l’azienda ritiene essere il più veloce in assoluto tra quelli sviluppati da AMD.

La console avrà poi un display da 7″ in 16:9 con risoluzione 1920 x 1080 pixel, luminosità massima di 500 nits e 120 Hz di frequenza di aggiornamento. Sono in particolare queste caratteristiche a far gola, dato che invece Steam Deck arriva solo fino ai 1280 x 800 pixel, con 60 Hz di refresh rate. Infine, vi sono le immancabili luci RGB attorno agli analogici e nella parte posteriore del dispositivo, oltre a un sensore di impronte digitali che potrebbe tornare utile per accedere ad account differenti.

Chiaramente ASUS ROG Ally non è l’unico competitor diretto di Steam Deck, dato che nel mercato sono usciti altri prodotti come l’Ayaneo 2; tuttavia, l’alternativa di ASUS sembra essere quella che più potrebbe rischiare di spodestare la console di Valve dal posto di miglior tentativo di rendere il PC gaming un’esperienza portatile.

Non ci resta dunque che attendere novità riguardanti la console, per le quali vi invitiamo a continuare a seguirci.