Non c’è pace per ROG Ally: dopo un firmware che peggiorava le prestazioni, il nuovo handled di ASUS ora sembra danneggiare le schede microSD, rendendole illeggibili da Windows e di fatto inutilizzabili. Il problema è stato riportato da molti utenti su Reddit e ASUS sta investigando, ma al momento non c’è una soluzione ufficiale.

Analizzando le varie testimonianze degli utenti sembra che il problema sia legato al surriscaldamento e, nonostante alcuni abbiamo risolto aggiornando i driver del lettore di schede SD, altri continuano ad avere problemi, con Windows 11 che vede la scheda microSD, ma non riesce ad accedervi.

Al momento, nel caso in cui ci siano problemi con la microSD ASUS consiglia di rivolgersi al supporto per inviare l’handled in assistenza; nel caso in cui si scelga di proseguire per questa strada, l’azienda chiede di essere quanto più specifici possibile riguardo al problema, includendo informazioni come la modalità operativa in uso quando si è verificato il guasto, il modello di microSD usato e se la scheda era in uso o no in quel momento, il tutto per aiutare ASUS a identificare più facilmente la causa del problema.

Attualmente come detto non c’è una soluzione ufficiale, ma dato che il problema sembra essere legato alle temperature raggiunte nella zona della microSD e che abbassarle porti dei benefici, verrà rilasciato un nuovo firmware che aumenterà la velocità delle ventole. Nel frattempo, ASUS consiglia di creare una curva delle ventole più aggressiva all’interno di Armoury Crate.