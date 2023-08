Siete alla ricerca di un nuovo paio di auricolari true wireless progettati appositamente per ottimizzare le vostre sessioni di gioco, magari in vacanza? Dopo avervi consigliato svariati gadget perfetti per i videogiocatori fuori porta, oggi ci concentriamo su unico prodotto, suggerendovi di dare uno sguardo agli ottimi ASUS ROG Cetra, in sconto su Amazon a soli 88,99€!

Questa offerta rientra nelle promozioni della ASUS Gaming Week e vi permetterà di risparmiare oltre 15,00€ rispetto al prezzo più basso recente di 104,99€, assicurandovi degli auricolari da gaming incredibilmente performanti e perfetti per essere portati con voi ovunque. Essendo wireless, infatti, potrete collegarli con qualsiasi vostro dispositivo, come cui smartphone, PC e console.

Una delle caratteristiche distintive di questi auricolari è la tecnologia Hybrid ANC, che offre una cancellazione del rumore intelligente sia dall’interno che dall’esterno delle cuffie. Questo vi consentirà di godervi i vostri titoli preferiti senza distrazioni indesiderate, garantendovi un’esperienza di gioco immersiva. Inoltre, grazie all’audio wireless a bassa latenza e alla modalità di gioco, potrete godere di un audio coinvolgente e sincronizzato perfettamente con l’azione sullo schermo.

La durata della batteria è un altro punto di forza, poiché con una singola carica gli ASUS ROG Cetra vi offriranno fino a 5.5 ore di gioco continue con la cancellazione del rumore disattivata. La custodia di ricarica inclusa estenderà poi ulteriormente questo tempo, arrivando fino a 21.5 ore di gioco extra. Inoltre, con la funzione di ricarica rapida, potrete ottenere 1.5 ore di utilizzo con soli 10 minuti di carica.

Infine, i comodi controlli touch integrati vi permetteranno di regolare le impostazioni audio del gioco direttamente dalle cuffie in modo semplice e rapido. Non dovrete, dunque, interrompere la partita in corso, rimanendo focalizzati sull’azione in corso e al contempo godendo della miglior esperienza di ascolto possibile.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini. Inoltre, se state per partire per le vacanze, vi consigliamo di dare uno sguardo al nostro articolo dedicato ai gadget tecnologici che vi torneranno particolarmente utili durante il periodo estivo.

