Il retrogaming sembra non passare mai di moda, anzi: vecchi titoli vengono continuamente riesumati dal passato, diventando disponibili per tutti coloro che all’epoca non ebbero modo di provarli. L’esempio più recente è quello di Atari, che di recente ha annunciato l’acquisizione di più di 100 giochi per PC e console degli anni ’80 e ’90.

Nella conferenza stampa l’azienda ha menzionato, come parte dell’acquisizione, titoli noti delle serie Bubsy, Hardball, Demolition Racer e persino 1942: Pacific Air War, F-117A e F-14. Inoltre, Atari ha anche inglobato i marchi Accolade e GTI; i più nostalgici ricorderanno che il primo era parecchio noto negli anni ’80 e ’90, avendo pubblicato giochi come Barkley Shut Up e Jam.

Secondo quanto affermato da Atari, l’obiettivo è quello di espandere la distribuzione digitale e fisica dei titoli classici, creare nuovi giochi basati su tali IP ed esplorare collaborazioni con brand e merchandising.

Sfortunatamente, al momento non è stata pubblicata una lista completa dei giochi acquisiti dall’azienda, ma probabilmente la maggior parte dei titoli pubblicati da Accolade (se non tutti) è presente. In ogni caso, si tratta sicuramente di belle notizie per tutti gli amanti del retrogaming, dato che tali giochi diventeranno sicuramente molto più semplici da reperire.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.