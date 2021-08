Atari: Soulja Boy afferma l’acquisto della compagnia, ma è tutto falso

Di storie strane ormai se ne sentono tantissime in giro per il web. Soprattutto quado si paral di videogiochi e personalità abbastanza egocentriche. Basti pensare a quello che è accaduto ultimanete con il caso Abandoned che ha lasciato davvero un amaro in bocca a tutta la community di videogiocatori e non solo. Quello che è accaduto nelle scorse ore ha però dell’incredibile, raggiungendo anche delle linee comiche. Il tutto riguarda Atari.

Nelle scorse ore infatti sembra che il rapper Soulja Boy, già noto nell’ambito videoludico per aver presentato la sua linea di “console”, avrebbe affermato l’acquisto della società. Il tutto sarebbe accaduto dopo la presentazione delle sue console e l’interessa da parte dell’azienda verso quello che il rapper aveva portato agli occhi di tutti. Ovviamente non si è fatta attendere la risposta di Atari, con un tweet repentino nel quale confermano che il CEO dell’azienda non è assolutamente cambiato, anzi.

Ovviamente a nostro avviso si tratta semplicemente di una persona con abbastanza seguito, che voleva fare uno scherzo o che sta viaggiando troppo per iperbole e pensa di essere un grande imprenditore del mondo dei videogiochi. Ma ovviamente non abbiamo bisogno di conferme da parte di Atari, perché i più attenti a questo mercato sanno già la verità.

We know that CEO of Atari is a dream job, but that honor belongs to Wade Rosen — Atari (@atari) August 20, 2021

Inoltre solo pochi giorni fa è stata anche annunciata una nuova versione di Amiga Mini che arriverà sul mercato e permetterà di giocare ai titoli originali già installati sulla console, ma anche a titoli che si posseggono e metterli direttamente sulla console. Qui la nostalgia colpisce ancora e migliaia di veterani sono già pronti all’acquisto! Voi cosa ne pensate di tutta la faccenda di Atari? E soprattutto di tutto quello che gira intorno al rapper che ogni tanto da voce a queste “perle”?