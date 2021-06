Atari VCS: la console ha finalmente una data di uscita

Da diversi mesi ormai siamo entrati nella nona generazione di console. PS5 e Xbox Series X|S, nonostante diversi problemi relativi alla produzione ed alla disponibilità, stanno comunque macinando record su record di vendite, con la console di casa Sony in primis che ha stracciato il periodo iniziale di PlayStation 4. Con il passare dei mesi il malumore sta un po’ colpendo le persone, ritenendo il lancio di queste due non troppo ottimale vista la mancanza sostanziale di titoli. Da diverso tempo ormai si sentiva parlare però di una nuova console targata Atari, la Atari VCS.

Dopo una lunga attesa Atari VCS ha finalmente una data di uscita negli USA. Questa sarà disponibile nei negozi americani, almeno solo per ora, a partire dal prossimo 15 giugno al prezzo di 299,99 dollari per la configurazione base oppure 399,99 dollari per il bundle che include il Classic Joysstick ed il Modern Controller.

A differenza delle rivisitazioni in formato mini di NES, SNES e PlayStation, l’Atari VCS non si limiterà a riproporre i grandi classici di una console d’epoca, ma sarà capace anche di far girare delle vere e proprie remastered dei grandi classici quali: Missle Commander, Space Invaders, Pitfall, Adventures e moltissimi altri.

Atari VCS monterà un nuovo chip AMD Ryzen e un chip Vega per la grafica. Il risultato è quello di ottenere più potenza per i giochi, ma anche quello di migliorare i servizi offerti, come i 4K nativi per i video e il supporto per i servizi come Netflix o YouTube. Come abbiamo detto in precedenza saranno presenti i classici titoli Atari che sono entrati nel cuore di milioni di giocatori in tutto il mondo. Se ne contano ad oggi all’incirca 100, 18 di questi Arcade e gli altri 82 per Atari 2600. Vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire ulteriori dettagli in merito, oltre ad una possibile data di uscita dalle nostre parti.