In arrivo domani, 21 febbraio 2023, dopo le recensioni è tempo di dare uno sguardo ancora più approfondito ad Atomic Heart sotto il profilo tecnico. L’analisi è stata effettuata dai gestori del canale YouTube ElAnalistaDeBits, che si occupa di monitorare con attenzione le performance tecniche dei vari giochi.

L’analisi in questione di Atomic Heart è limitata alle console PlayStation e nel particolare quelle PS4, PS4 Pro e PS5. Nel dettaglio, come è possibile vedere nel video e nella descrizione dello stesso, Mundfish non ha lavorato a più modalità di gioco, ma solamnete a una singola. In certe occasioni, il frame rate su PS5 è bloccato a 30 frame al secondo e su PS4 e PS4 Pro le ombre sembrano essere decisamente migliori rispetto a quelle sull’ultima console di casa Sony.

Per quanto riguarda i caricamenti, chiaramente su PS5 Atomic Heart è decisamente veloce, tanto da caricarsi ben 4 volte più velocemente rispetto alle versioni per PS4. Le texture sono migliori su PS5, così come sono di più gli elementi di vegetazione e gli NPC presenti all’interno degli ambienti di gioco. Tutte le versioni in questione soffrono comunque di problemi di frame rate con le animazioni dei nemici e questo penalizza soprattutto la versione PS5, che manca di fluidità. L’illuminazione degli interni, l’ambient occlusion e il post processing (insieme ai vari effetti particellari) sono decisamente migliori su PS5. Potete dare uno sguardo all’analisi completa grazie al video poco più in basso.

Come abbiamo già detto in apertura, Atomic Heart sarà disponibile a partire dalla giornata di domani, martedì 21 febbraio 2023. Potete leggere la nostra recensione a questo indirizzo.

