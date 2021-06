Atomic Heart il folle FPS arriverà su Xbox Game Pass, ecco il trailer

Svelato originariamente nel lontano 2018, Atomic Heart risultava essere un titolo a dir poco interessante. Lo sparatutto in prima persona ambientato in un universo parallelo post guerra fredda aveva sicuramente stupito migliaia e migliaia di giocatori in tutto il mondo in parte anche perché richiamava in tutto e per tutto l’estetica di Fallout.

Il progetto è rimasto comunque in silenzio per diversi mesi ma oggi, durante l’evento E3 2021 di Microsoft è stato mostrato un breve trailer che, nonostante non mostri ancora una data di uscita, ufficializza l’arrivo su Xbox Game Pass. Il folle trailer con una scelta sonora alquanto discutibile ma allo stesso tempo azzeccatissima ci porta in un futuro distopico davvero minaccioso, qualsiasi cosa, androide o alieno che sia, vorrà eliminarci.

Atomic Heart ha tutte le carte in regola per diventare una piccola perla indipendente, i richiami a Fallout sono evidenti come anche lo stile che propone. Le nostre sono soltanto speranze in quanto il team russo non ha ancora mostrato dettagli aggiuntivi. Il titolo comunque verrà rilasciato per PC, Xbox Series X/S, PS5, PS4 e Xbox One.

Ci toccherà aspettare ancora un po’ di tempo ma sembra che il team russo abbia le idee chiare in testa. Sulla carta Atomic Heart sembra un gioco davvero clamoroso e non vediamo l’ora di metterci le mani sopra. Ci toccherà aspettare ancora un po’ di tempo ma per ora godiamoci il fatto che verrà inserito all’interno del corposo catalogo di Xbox Game Pass. Cosa ne pensate di quest’opera? Fateci sapere la vostra con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire tutte le novità a riguardo.