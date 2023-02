Come in ogni shooter che si rispetti, anche in Atomic Heart potrete contare su un arsenale di tutto rispetto e, proprio per questa ragione, abbiamo raccolto nella presente guida tutte le armi che lo compongono. Va da sé che alcune di essere le troverete semplicemente proseguendo nella trama principale del gioco, mentre di altre dovrete ottenere i relativi progetti, per poi farli fabbricare a NORA. Inoltre, nonostante ognuno di voi possa trovare la propria arma preferito all’interno del gioco, è bene ricordare che ciascuna di esse funzionerà meglio contro un nemico e peggio contro altri.

Che il vostro scopo sia unicamente quello di fare a fetta i vostri nemici o quello di completare il gioco al 100%, nelle righe che seguono troverete tutte le indicazioni necessarie per trovare tutte le armi di Atomic Heart e, in secondo luogo, contro quali nemici funzioneranno meglio. Vi ricordiamo inoltre che, se troverete completerete tutto l’arsenale del gioco, metterete le mani sul trofeo “Signore della Guerra”.

Se siete alla ricerca di altri utili consigli, vi rimandiamo alla nostra Guida Completa di Atomic Heart.

SVEDESE

Atomic Heart

Si tratta praticamente della primissima arma che il gioco vi fornirà e, come potete facilmente constatare dall’immagine, si tratta della classica arma bianca da corpo a corpo. Fortunatamente, questa è la prima arma con cui inizierete la vostra avventura e, quindi, vi verrà consegnata in automatico.

Quest’arma si rivelerà utile contro tutta una serie di nemici con cui non varrà la pena sprecare proiettili, senza considerare che saranno presenti dei boss che, per ottenere determinati achievement, dovranno obbligatoriamente essere sconfitti esclusivamente con armi bianche.

Consultate la nostra Guida ai Trofei per saperne di più.

KS-23

Atomic Heart

Se prima aveva ottenuto un’arma da corpo a corpo, non potevamo di certo fare a meno di un’arma da fuoco. Il KS-23 è il più classico degli shotgun e, quindi, letale a distanza ravvicinata. Anche in questo caso, quest’arma vi verrà fornite in automatico, nelle fasi iniziali di gioco e, quindi, non dovrete faticare per ottenerla.

IN AGGIORNAMENTO