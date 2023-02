Nonostante il successo di pubblico e critica, Atomic Heart è protagonista di alcune discussioni in merito a una promessa tradita da parte di Mundfish, lo studio di sviluppo dietro il gioco. Come riportato da Rock, Paper, Shotgun infatti, la build finale del titolo è stata lanciata senza ray tracing.

Non sarebbe un problema la mancanza della feature tecnica, se non fosse che ovviamente sia stata pubblicizzata in lungo e in largo, tanto da essere anche presenta in alcuni showcase di NVIDIA, marketing partner a livello tecnico del gioco. L’assenza della feature sarà ovviamente colmata a breve, come dichiarato dagli sviluppatori in una nota spedita a PC Gamer (anche se non c’è ancora una data di uscita per l’aggiornamento che andrà a implementare il ray tracing), ma si tratta di un piccolo sgarbo fatto nei confronti dei giocatori. Non tanto per l’assenza del ray tracing, ma perché non è stato comunicato al pubblico in tempo.

La situazione su console è invece completamente diversa. Se è vero che il ray tracing è assente nelle versioni PS5, Xbox Series S e Xbox Series X, è anche vero però che la stessa non era mai stata promessa da Mundfish. L’intero marketing della versione PC si è invece basato quasi interamente, almeno a livello tecnico, proprio sulla presenza del ray tracing. Una precisazione poco prima del lancio sarebbe stata sicuramente un’ottima mossa a livello di pubbliche relazioni, ma probabilmente in Focus Entertainment e Mundfish nessuno l’ha ritenuta una priorità.

Atomic Heart è disponibile da ieri su PS5, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC.

