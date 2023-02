Il marketing team di Focus Entertainment ha trovato una delle migliori idee in circolazione per promuovere Atomic Heart. Il gioco di casa Mundfish arriverà la settimana prossima su PC, console PlayStation e Xbox, ma ovviamente la maggior parte dell’attenzione mediatica e degli utenti è tutta su Hogwarts Legacy. Ed è proprio all’attenzione verso il gioco di Avalanche Software che Focus Entertainment ha deciso di strizzare l’occhio, con un trailer live action che prende in giro il titolo ambientato nell’universo di Harry Potter.

Il filmato, che ha come protagonista Jensen Ackles, si apre con la classica musica dei film di Harry Potter e una bambina che tenta, invano, di sconfiggere dei robot vestita da strega, con tanto di cappello e bacchetta. Appurato che la magia non ha alcun effetto verso gli androidi, Ackles entra in azione, mostrando alla bimba come sopravvivere all’apocalisse robotica. “La via Atomica”, come si intitola il video, non è altro che una raffica di colpi con un’arma rudimentale.

I riferimenti a Hogwarts Legacy sono chiari e Focus Entertainment sembra quasi voler affermare che il gioco di Avalanche Software sia indirizzato a un pubblico di bambini, mentre invece Atomic Heart il gioco che tutti gli adulti desideravano. La scelta di Jensen Ackles, star di The Boys e Supernatural, rende poi il tutto ancora più interessante. Piccola nota finale: il filmato si chiude con una sorta di remix dell’inno russo, giusto per ricordare a tutti l’ambientazione del gioco.

Ovviamente il publisher non vuole sminuire il lavoro di Avalanche Software e WB Games, piuttosto farsi una semplice risata e provare a promuovere Atomic Heart in un modo decisamente strano, ma funzionante. Vi ricordiamo, infine, che il gioco di Mundfish sarà disponibile proprio la prossima settimana e più precisamente il 21 febbraio 2023. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

