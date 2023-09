L’abbonamento al PlayStation Plus, esattamente come successe a quello del GamePass qualche mese fa, è aumentato di prezzo a partire dal 6 settembre, e non di poco: parliamo di 12,00€ in più per l’abbonamento Essential che costerà 71,99€ l’anno, di 26,00€ euro per l’abbonamento Extra che passerà a 125,99€ e di ben 32,00€ in più per l’abbonamento Premium che sarà proposto a 151,99€.

Insomma, una bella mazzata per tutti coloro che desiderano continuare a usufruire del servizio (a tal proposito, vi consigliamo di leggere il nostro articolo col catalogo completo dei giochi inclusi), motivo per cui in questo articolo vi consiglieremo un metodo per risparmiare qualche euro. Non tutti sanno, infatti, che è possibile acquistare l’abbonamento al PlayStation Plus usufruendo delle Carte PlayStation, che si possono trovare in sconto su svariati store online.

PlayStation Plus: come risparmiare con le Carte PlayStation

Come vi abbiamo accennato, uno dei metodi migliori per risparmiare sull’abbonamento al PlayStation Plus è sfruttare le Carte PlayStation, che possono essere convertite in credito da usare nel PlayStation Store e, dunque, acquistare da lì il Plus. Per esempio, nel caso in cui vogliate abbonarvi al livello Premium, saranno necessarie due carte dal valore di 75,00€ (oltre all’aggiunta di 1,99€), che in questo momento sono in offerta su Instant Gaming a 71,99€, per un risparmio totale di 4,03€, oppure su Eneba a 69,98€, per un risparmio totale di 9,05€. Attualmente questi due store sono quelli più convenienti, giacché su altri rivenditori, come Amazon o eBay, le card si possono trovare solamente a prezzo intero.

Dato che le Carte PlayStation vanno dai 10,00€ ai 120,00€, lo stesso ragionamento si può applicare anche con gli altri livelli del PlayStation Plus, combinando diversi tagli per cercare di risparmiare il più possibile. Se, dunque, voleste optare per l’abbonamento al livello Premium per 3 mesi, il cui prezzo di listino è di 49,99€, vi basterà acquistare la card dal valore corrispondente, disponibile su Eneba a 48,00€.

Di seguito vi proponiamo, dunque, una lista con alcune combinazioni possibili:

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!