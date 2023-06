Quando Asus ha inviato le prime unità del suo PC portatile da gioco ROG Ally ai revisori a maggio, i risultati sono stati contrastanti (qui potete trovare i nostri test su ROG Ally). Alcuni sono rimasti soddisfatti del prodotto, mentre altri sono rimasti delusi. Tuttavia, tutti sono d’accordo su un aspetto: la durata della batteria è molto scarsa.

Secondo Sean Hollister di The Verge, il dispositivo ha raggiunto al massimo quattro ore di autonomia, mentre il concorrente Steam Deck, che ha una batteria delle stesse dimensioni, arriva a sette ore. Le critiche hanno invaso il mondo online e molti preordini sono stati cancellati. Circa il 10% dei primi acquirenti ha deciso di annullare l’ordine dopo aver letto le prime recensioni, secondo Galip Fu, direttore marketing globale di Asus.

“Dobbiamo affrontare questa situazione“, ha detto Fu. “Sappiamo che dobbiamo concentrarci sui problemi da risolvere“.

Dopo aver esaminato le prime recensioni, Fu e il suo team hanno tenuto delle riunioni serie per analizzare il problema e cercare una soluzione. Infine, hanno concluso che il problema derivava da una priorità sbagliata. Asus aveva dedicato troppo tempo ed energia a migliorare le prestazioni di Ally nei casi di utilizzo a 15W e 30W (in cui nei test ha superato Steam Deck), trascurando l’ottimizzazione del consumo energetico a wattaggi inferiori. Questo aspetto è risultato fondamentale per i revisori e potenziali acquirenti.

“La Steam Deck ha fatto un ottimo lavoro nell’ottimizzare il consumo energetico anche a wattaggi estremamente bassi, come 9W o 7W”, ha spiegato Fu. “Questo è il loro punto di forza. Sappiamo che dobbiamo migliorare assolutamente su questo aspetto”. Secondo il famoso youtuber Dave2D, alcuni dei nuovi aggiornamenti software hanno migliorato le prestazioni dell’Ally fino al 20% quando funziona a 9W o 15W.

Dopo queste serie di incontri, Fu ha assicurato che Asus si sta impegnando al massimo per risolvere il problema della durata della batteria. Prevede che coloro che riceveranno il dispositivo a giugno vedranno un miglioramento del 10-20% rispetto a maggio, grazie alle modifiche software apportate dal suo team. Sebbene l’aumento di potenza sia modesto, potrebbe non essere sufficiente per competere con Steam Deck. Tuttavia, considerando i problemi riscontrati nella durata della batteria di Ally, ogni passo verso una maggiore efficienza è positivo. Inoltre, Steam Deck ha dimostrato quanto gli aggiornamenti software possano migliorare le prestazioni complessive.

Credit: Tom's Hardware

Per quanto riguarda le modifiche specifiche apportate, Fu menziona che i clienti potranno disattivare alcuni dei core del processore AMD Z1 Extreme durante il gioco, il che ridurrà il consumo energetico della CPU. Questa funzione non era disponibile per i revisori iniziali, ma l’implementazione precisa e le sue reali prestazioni saranno soggette a ulteriori test. Per Fu, ciò che conta non è tanto la meccanica delle modifiche, ma il messaggio che vuole trasmettere. Vuole che gli scettici di Ally sappiano che le loro critiche sono state ascoltate e che Asus sta lavorando per risolvere i problemi.

“L’intero team è coinvolto nelle discussioni della comunità su vari subreddit, forum importanti, gruppi di Facebook, Discord e gruppi WhatsApp. Vogliamo capire cosa pensano gli utenti finali e i fan“, afferma Fu. Riguardo alle preoccupazioni sulla durata della batteria, dice: “Hanno ragione”. Anche se richiederà tempo, Fu è determinato a rilasciare un prodotto che possa competere con Steam Deck. “Siamo tutti grandi fan di Valve e dello Steam Deck, perché rappresentano il fulcro dell’industria dei giochi per PC”, afferma Fu. “Stiamo cercando di soddisfare tutti i sostenitori del ROG Ally. Non li deluderemo”.

Infine, Fu respinge l’idea di utilizzare una batteria più grande nel dispositivo, nonostante ci sia spazio sufficiente. Afferma che è necessario mantenere il ROG Ally il più compatto possibile e l’aggiunta di una batteria più grande aumenterebbe drasticamente il peso complessivo del dispositivo.