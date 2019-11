Avengers: Damage Control, il titolo VR si mostra in un video dietro le quinte

Io sito Youtube Marvel Entertainment pibblica un video dietro le quinte del nuovo progetto dei Marvel Studios; Avengers: Damage Control.

Avengers: Damage Control è il nuovo titolo sviluppato da Marvel Studios e ILMxLAB. L’esperienza in realtà virtuale basata sulla celebre saga cinematografica sarà ambientato dopo gli avvenimenti avvenuti nella pellicola Avengers: Endgame, e metterà il giocatore nei panni di un nuovo membro della Damage Control, il gruppo specializzato nella riparazione dei danni causati dai conflitti tra supereroi.

Il canale Youtube ufficiale di Marvel Entertainment ha pubblicato di recente un video dietro le quinte che ci mostra qualche dettaglio del nuovo videogioco targato Marvel. Il videogiocatore si muoverà in uno spazio VR, e l’esperienza richiederà spostamenti e interazioni reali. All’interno del titolo ci saranno poi svariate interazioni con diversi personaggi appartenenti al Marvel Cinematic Universe.

Da quello che si intuisce dalle prime informazioni e dai filmati di gioco, Avengers: Damage Control vedrà il ritorno di Ultron, villain già introdotto nel film Avengers: Age of Ultron, secondo capitolo della saga cinematografica diretto da Joss Whedon.

Il lancio di Avengers: Damage Control avverrà fra pochi giorni negli Stati Uniti e sarà disponibile all’interno di alcune location di The Void; spazi dedicati ad esperienze in realtà virtuale. In questo momento non siamo a conoscenza se l’esperienza arriverà anche in Europa. Cosa pensate della nuova esperienza VR targata Marvel Studios? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.