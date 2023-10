Avatar: Frontiers of Pandora, ecco i requisiti PC

Con il lancio di Avatar: Frontiers of Pandora in arrivo a dicembre, Ubisoft ha finalmente svelato i requisiti completi per PC. La buona notizia è che le specifiche raccomandate a livello medio non sembrano eccessivamente esigenti (ma dipende dai punti di vista). Tuttavia se si desidera giocare a Frontiers of Pandora in 4K con impostazioni al massimo, allora sarà necessario un PC di fascia alta e non per le tasche di tutti.

La lista di requisiti che vi mostriamo di seguito continua la tendenza riguardante la richiesta di una qualche forma di tecnologia di upscaling in tutti i livelli di configurazione (un po' come successe con Alan Wake 2). Ubisoft menziona solo FSR 2, dato che questo è un gioco partner di AMD, ma tranquilli: il gioco supporterà anche DLSS e XeSS a differenza di Starfield. Ecco di seguito i requisiti completi per PC di Avatar: Frontiers of Pandora.

Requisiti minimi:

Impostazioni grafiche: 1080p, preset basso con qualità FSR2/30 FPS

CPU: AMD Ryzen 5 3600 / Intel i7 8700K

GPU: AMD RX 5700 8GB / Nvidia GTX 1070 8GB / Intel ARC A750 8GB (REBAR ON)

RAM: 16 GB in dual channel

Spazio di archiviazione: SSD da 90 GB

Sistema operativo: Windows 10 / Windows 11 con DirectX 12

Requisiti raccomandati:

Impostazioni grafiche: 1080p, preset alto con qualità FSR2/60 FPS

CPU: AMD Ryzen 5 5600X / Intel i5 11600K

GPU: AMD RX 6700 XT 12GB / Nvidia RTX 3060 Ti 8GB

RAM: 16 GB in dual channel

Spazio di archiviazione: SSD da 90 GB

Sistema operativo: Windows 10 / Windows 11 con DirectX 12

Requisiti per il Quad HD:

Impostazioni grafiche: 1440p, preset alto con qualità FSR2/60 FPS

CPU: AMD Ryzen 5 5600X / Intel i5 11600K

GPU: AMD RX 6800 XT 16GB / Nvidia RTX 3080 10GB

RAM: 16 GB in dual channel

Spazio di archiviazione: SSD da 90 GB

Sistema operativo: Windows 10 / Windows 11 con DirectX 12

Requisiti per il 4K: