Avatar Frontiers of Pandora il gioco di Ubisoft si mostra per la prima volta

Ricordate il gioco basato su Avatar, il film di James Cameron, annunciato da Ubisoft anni fa? No? Come biasimarvi, di certo la maggior parte dei giocatori si è dimenticata dell’esistenza di questo progetto, visto che la società francese non ha rilasciato nessuna informazione recentemente. Recentemente l’evento della compagnia francese è giunto al termine e, nonostante alcuni leak trapelati online nelle ultime ore, l’azienda ha mostrato per la prima volta un trailer.

Avatar Frontiers of Pandora, questo il nome del titolo, verrà rilasciato nel 2022 su PC e console next gen. Il meraviglioso trailer ci riporta nelle terre di Pandora, quelle create dal pluripremiato regista che hanno fatto innamorare milioni di spettatori in tutto il mondo macinando record su record.

Ubisoft ha annunciato Avatar nel febbraio 2017 e ha confermato semplicemente che sarebbe stato ambientato su Pandora e avrebbe incluso i Na’vi, oggi abbiamo potuto vedere proprio ciò che hanno promesso fino ad ora. Purtroppo il trailer non ci mostra nulla relativo al gameplay, il CEO della società ha puntato forte soprattutto sul nuovo motore grafico, sulla carta davvero clamoroso.

Onestamente non vediamo l’ora di metterci le mani sopra, Avatar Frontiers of Pandora sembra essere uno di quei giochi che potrebbe diventare una perla videoludica assoluta. Ce lo auguriamo visto che, lo ripetiamo, sembra davvero molto interessante, specialmente per il motore grafico usato. Non ci è dato sapere nulla, ma sappiamo che l’opera esiste e questo ci basta per ora. Non è inoltre chiaro se questo prenderà spunto dal film del 2009 e dal relativo sequel in uscita proprio nel 2022, staremo quindi a vedere. Fateci sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate di questo titolo e di tutta la conferenza Ubisoft, come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire tutte le novità in campo videoludico.