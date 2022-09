È quasi passata una settimana dall’ultimo Ubisoft Forward, con la compagnia transalpina che ha messo l’accento su alcuni dei propri giochi in arrivo prossimamente e sul futuro della saga di Assassin’s Creed. Ci sono stati anche un paio di grandi assenti come Beyond Good and Evil 2 e Avatar Frontiers of Pandora, con quest’ultimo che, però, è tornato a diventare fenomeno di discussione all’interno di una nuova intervista rilasciata da James Cameron: regista che ha dato i natali al mondo popolato dai Na’vi.

Il regista è stato intervistato dalla redazione di IGN USA, proponendoci una chiacchierata molto interessante che passa sia dal medium cinematografico che da quello videoludico. Quel che però risulta molto interessante, è come James Cameron abbia svelato alcuni retroscena sullo sviluppo di Avatar Frontiers of Pandora e su quanto peso ha avuto il regista statunitense in quel che Massive Entertainment sta creando.

“Sono molto entusiasta di ciò che Ubisoft sta facendo con i giochi che sta creando”, ha dichiarato Cameron all’interno dell’intervista, il quale poi si è spinto oltre rivelandoci quanto è stato coinvolto nella realizzazione di Avatar Frontiers of Pandora. “Non dico loro cosa fare: conoscono il loro mondo, il loro business, il loro mercato. Tengo solo d’occhio che non vadano aa toccare nulla che non sia canonico in termini di cultura dei Na’vi, su quelli che sono gli scopi della RDA su Pandora e tutto quel genere di dettagli”.

Sappiamo molto bene quanto Cameron ami il mondo che ha creato e che sta portando avanti con una serie di sequel, ma ad oggi non sappiamo ancora quando Avatar Frontiers of Pandora uscirà. Al regista piacerebbe che il titolo possa inserirsi nel fitto programma di lancio dei suoi prossimi film della saga, così da rendere ancora più ampio e vario il modo in cui andremo ad esplorare ed approfondire Pandora.