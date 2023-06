Lo Ubisoft Forward di quest’anno si apre con il botto: è stato mostrato finalmente un nuovo trailer gameplay di Avatar: Frontiers of Pandora, dandoci uno sguardo più approfondito sulla storia e sulla protagonista dell’avventura, che sarà interamente in prima persona. Inoltre, è stata finalmente svelata la data d’uscita, fissata per il 7 dicembre 2023.

Dopo il trailer la parola è stata data agli sviluppatori, che hanno affermato come durante l’avventura, esattamente come Jake nel film, dovremo scoprire il passato dei Na’vi, apprendendo appieno la loro cultura per essere accettati dal popolo. Potremo poi esplorare liberamente il mondo di Pandora, sia a piedi che in volo grazie ai Banshee. Potremo anche sfruttare il nostro lato umano, brandendo armi convenzionali come fucili e pistole e sfruttandole proprio contro coloro che stanno corrompendo Pandora.

Avatar: Frontiers of Pandora è un videogioco sviluppato da Massive Entertainment e pubblicato da Ubisoft, nonché, ovviamente, basato sul famoso film di James Cameron. Si tratta di un’avventura open-world che offre ai giocatori la possibilità di esplorare liberamente l’ambientazione unica e immersiva di Pandora.

Il titolo sfrutta appieno le capacità delle console di nuova generazione, come PlayStation 5 e Xbox Series X, per offrire grafica ad altissima definizione e dettagli incredibili, rendendo l’esperienza di gioco estremamente realistica.

Durante l’avventura assumeremo il ruolo di una Na’vi, la razza indigena di Pandora, impegnandoci in una lotta per la sopravvivenza contro i colonizzatori umani. Avremo a disposizione una vasta gamma di abilità, tra cui la capacità di cavalcare creature uniche e potenti, utilizzare l’arco e frecce, e sfruttare l’energia vitale di Pandora per ottenere potenziamenti.

Frontiers of Pandora promette un mondo aperto ricco di missioni, segreti da scoprire e avventure emozionanti. Gli sviluppatori hanno lavorato a stretto contatto con James Cameron e Lightstorm Entertainment per creare un’esperienza di gioco che si integri perfettamente con l’universo di Avatar, offrendo una narrazione coinvolgente e una rappresentazione autentica del mondo del film.