Avatar: il gioco di Ubisoft è ancora in sviluppo? Ecco la risposta del producer

Ricordate il gioco basato su Avatar, il film di James Cameron, annunciato da Ubisoft anni fa? No? Siete perdonati; di certo la maggior parte dei giocatori si è dimenticata dell’esistenza di questo progetto, visto che la società francese non ha rilasciato nessuna informazione recentemente. Ora, però, scopriamo qualcosa di “nuovo” da una fonte ufficiale.

Screen Rant, infatti, ha avuto modo di chiedere agli sviluppatori di The Division 2 se il gioco di Avatar fosse ancora in produzione o se fosse andato perduto per sempre. Il producer Jesper Karabanov ha quindi semplicemente risposto che sì, il titolo è ancora in sviluppo, ma che in questo momento non può dire assolutamente nulla a riguardo. Purtroppo, questo è tutto quello che è stato detto.

Facciamo qualche passo indietro. Ubisoft ha annunciato Avatar nel febbraio 2017 e ha confermato semplicemente che sarebbe stato ambientato su Pandora e avrebbe incluso i Na’vi. Ancora adesso, non sappiamo null’altro di ufficiale. In via ufficiosa, però, abbiamo avuto modo di scoprire qualcos’altro nel dicembre 2018: un trademark della 20th Centuty Fox, distributore del film di Cameron, ha svelato il titolo “Avatar: Pandora Rising”. Il marchio è stato registrato e pubblicato dall’European Union Intellectual Property Office (EUIPO) nel maggio 2019. Qui si interrompono le tracce. Consideriamo anche che Disney ha comprato Fox, quindi è possibile che vi siano nuove trattative in corso.

A questo ritmo pare difficile scoprire qualcosa di nuovo a breve termine. Sappiamo che Ubisoft ha pianificato il rilascio di cinque giochi AAA entro la conclusione dell’anno fiscale 2020-2021, ovvero prima della fine di marzo 2021: nessuno di questi, molto probabilmente sarà il videogame di Avatar; dovrebbbe trattarsi di Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine, Gods & Mosters, il nuovo gioco di Assassin’s Creed e un nuovo Far Cry (questi ultimi due sono però supposizioni, per quanto altamente probabili).

Probabilmente, dovremo aspettare anche un paio di anni prima di avere tra le mani il gioco di Avatar, magari in formato PlayStation 5 e Xbox Series X.