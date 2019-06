Avengers: Marvel è molto coinvolta nel gioco per PS4, Xbox One e PC

Marvel's Avengers, nuovo gioco di Crystal Dynamics, può contare sulla collaborazione di Marvel: ecco come viene sviluppato questo nuovo gioco.

Il nuovo gioco dedicato agli Avengers in sviluppo (principalmente) presso Crystal Dynamics può contare sulla collaborazione di Marvel stessa. La società infatti è molto coinvolta nella creazione del titolo, almeno secondo quanto riportato dal capo di Crystal Dynamics, Scott Amos, che ha parlato ai microfoni di GamesIndustries.biz.

Amos ha spiegato che Marvel, per prima, ha creato un dialogo con Crystal riguardo al tipo di gioco che il team voleva creare. L’idea, fin dal principio, era di realizzare qualcosa di originale. “Crystal, voi siete esperti nel realizzare giochi, noi siamo esperti di Avengers. Cosa volete fare? Qual è la vostra visione originale sullo stile grafico e sulla trama?” Queste le parole di Amos.

È stato spiegato che Marvel si è rivelata una vera guida nel dare una direzione al gioco degli Avengers. Bill Rosemann, vice-presidente del sviluppo creativo di Marvel, ha aiutato il team indicando cose come il tipo di parole che Tony Stark direbbe in un certo contesto, oppure le mosse che Hulk userebbe in combattimento. “Non sono solo dei collaboratori, sono dei veri partner. Si sono uniti a noi come un team. Parliamo con loro quotidianamente. Gli inviamo tutto quello sul quale stiamo lavorando e loro ci danno un feedback. Li portiamo nello studio e analizziamo tutto insieme.” È stato inoltre spiegato che Rosemann, in quanto membro di Marvel da 25 anni, conosce tutti all’interno della società e quindi è in grado di mettere in contatto il team con gli scrittori di Marvel per avere pareri precisi su ogni dettaglio.

Per quanto riguarda il gioco vero e proprio, è anche stato confermato che sarà possibile giocare completamente offline: l’online sarà utile per collaborare con altri giocatori per delle missioni secondarie, ma non sarà obbligatorio. Vi ricordiamo che i contenuti aggiuntivi saranno gratuiti e che non ci saranno loot box, ma saranno presenti microtransazioni estetiche.