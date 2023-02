Negli ultimi anni si è diffusa una sorta di mania verso i demake. Abili sviluppatori tentano, in tutti i modi, di realizzare delle versioni vecchie di videogiochi moderni. Diversi giochi come Elden Ring e Bloodborne hanno già subito questo trattamento e da oggi non fa eccezione Hogwarts Legacy, ultimo gioco basato sulle opere letterarie di J.K. Rowling (e che potete acquistare su Amazon).

L’opera di Avalanche Software è probabilmente il miglior gioco a tema Harry Potter mai creato. Il titolo è stato elogiato dai fan e dai giocatori, oltre che ovviamente dalla stampa specializzata. Era dunque solo questione di tempo prima che il gioco ricevesse il trattamento del demake.

“Cosa succederebbe se Hogwarts Legacy fosse in realtà un gicoo per Game Boy?” si chiede l’autore del titolo, che ha dunque immaginato la nuova opera di Avalanche Software come se fosse un titolo per la vecchia console, realizzato sfruttando GB Studio, un tool gratuito che permette di creare giochi per il Game Boy, con tanto di possibilità di effettuare un flash su cartuccia per giocarlo non in versione emulata. Chiaramente il tutto è stato distribuito gratuitamente su Itch.io e potete provarlo con voi, a patto di avere un browser aggiornato, semplicemente visitando questo indirizzo. Non aspettatevi però un gioco completo: questo esperimento è ancora ben lontano dal completamento, visto che lo stesso autore ha ammesso di stare ancora giocando al titolo originale.

Nonostante le premesse (decisamente ambiziose) è molto probabile che in realtà questo demake resterà solamente un esercizio di stile, come accaduto con quello di Elden Ring, con il progetto che si è (per ovvi motivi) interrotto. È sempre molto interessante scoprire però progetti di questi genere e vale anche la pena provarli, giusto per sperimentare qualcosa di nuovo. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

