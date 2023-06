Xbox ha finalmente mostrato nuovamente Avowed, dandoci una visione adeguata dell’RPG in arrivo da Obsidian e, soprattutto, annunciato finalmente una finestra di uscita nel 2024.

Rivelato come parte dell’evento Xbox e Bethesda Showcase di oggi, il nuovo sguardo ad Avowed ha mostrato il mondo di Eora, un po’ di gameplay, mostri fantastici e moltissimi combattimenti magici. È uno stile che sarà molto familiare ai fan dei giochi di DNA di Obsidian, con combattimenti corpo a corpo in prima persona e magia. Ma tutto è ambientato in ambienti dai colori vivaci e vibranti.

Avowed è stato ufficialmente annunciato all’evento Xbox Games Showcase nel 2020. È sviluppato da Obsidian Entertainment, il rinomato sviluppatore di RPG noto per giochi come Fallout: New Vegas, The Outer Worlds, Grounded e l’anno scorso Pentiment.

Sappiamo che Avowed è ambientato in Eora, lo stesso mondo della serie di Pillars of Eternity di Obsidian. L’ultima volta avevamo sentito parlare del gioco nel 2021, quando un report ha paragonato Avowed a Skyrim e Oblivion, dicendo che il gioco era “profondamente in pre-produzione” in quel periodo.