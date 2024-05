Avowed potrebbe essere ancora più bello a livello grafico

Il tanto atteso titolo Avowed potrebbe essere tra i principali protagonisti dell'imminente Xbox Game Showcase di giugno, evento organizzato da Microsoft. Intanto, importanti informazioni emergono da Jez Corden, giornalista di Windows Central, riguardo l'adozione di Unreal Engine 5.3 per lo sviluppo del gioco.

La notizia che Avowed stia utilizzando Unreal Engine 5.3, annunciata con nonchalance da Corden, aggiunge ulteriori dettagli alla già nota scelta del motore grafico di ultima generazione. La versione 5.3 è una delle più attuali (la versione 5.4 è stata rilasciata appena il mese scorso). L'utilizzo di questa tecnologia avanzata conferma l'impegno del team di sviluppo nel voler offrire un'esperienza di gioco all'avanguardia.

Per ottenere questi risultati, sembra che il team di Obsidian Entertainment stia lavorando a stretto contatto con Xbox Tech e con The Coalition. Quest'ultimo, noto per la sua esperienza con Unreal Engine e per la collaborazione diretta con gli sviluppatori del motore, Epic Games, offre un supporto tecnico di rilievo al progetto.

Oltre a Avowed, altri titoli come Indiana Jones e L'Antico Cerchio avranno delle preview speciali previste per il 10 giugno, ossia il giorno successivo all'Xbox Game Showcase, in quello che appare come l'evento "Extended" già visto in altre occasioni.