Avowed, nuovi dettagli per il titolo di Obsidian

Ormai è passato quasi un anno da quel trailer e ancora in molti lo riguardano più volte al giorno, se non di più. Ovviamente invece per tanti altri si è trattato solo di uno dei tanti trailer in CGI che vengono rilasciati prima del tempo, senza ancora un’idea chiara di come sarà il titolo nella sua forma finale. Stiamo ovviamente parlando di quella che sarà una delle prossime esclusive per Xbox fatta direttamente dalle mani dei talentuosi ragazzi di Obsidian. Avowed come visto nel trailer nasce nel fantasy più classico, maghi, guerrieri e roccaforti. Il tutto poi si conclude in una delle più classiche ambientazioni. Una grotta intrisa di misteri che potrebbe farci pensare ad una sorta di dungeon esplorabile.

Tramite le pagine di Windowscentral veniamo a conoscenza però di nuovissime informazioni e soprattutto su alcuni punti di vista sul titolo che sembra provenire da qualcuno che è riuscito a mettere più di un occhio su Avowed che comunque sembra si trovi ancora in uno stadio iniziale del suo sviluppo. Quello che dobbiamo aspettarci è un’avventura alla Skyrim? Oppure qualcosa di più simile ad Outer Worlds. Non è detto che il tutto sia open world come Elder Scrolls, ma forse per come struttura la sua narrativa il team di sviluppo, potrebbe essere interessante gestire il mondo di gioco con un hub e delle enormi mappe aperte. Ovviamente per il momento queste sono solo supposizioni.

Un’altra incertezza proviene inoltre dallo stile di gioco che come abbiamo già visto dal trailer di annuncio che vi rimettiamo anche in questa notizia, sembra essere in prima persona, avvicinandosi agli ultimi capitoli di Elder Scrolls. Due “armi” alla mano che possono essere ovviamente scelte in base allo stile di combattimento, e varie tipologie di magie che possono essere utilizzate in tantissime occasioni. Il tutto ovvimente inserito in un setting che sembra ricordare quelli di Pillars of Eternity, una piccola perla all’interno del mondo dei GDR su schermo.

Per il momento le informazioni su Avowed sono ancora davvero poche. Obsidian non si è pronunciata ancora su questa sua esclusiva ed è molto probabile che rimarrà ancora per un bel po’ nel silenzio. Non ci resta quindi che ingannare l’attesa con qualcosa di dolce. Ad esempio con Forza Horizon 5 il prossimo mese, che sembra spettacolare! Qui la nostra anteprima!