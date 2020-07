Avowed, annunciato il nuovo RPG di Obsidian

Con estrema sorpresa è stato annunciato il nuovo titolo di Obsidian. Come annunciato un paio di settimane fa, i ragazzi dello studio erano sicuramente a lavoro su qualcosa di nuovo dati i lavori pubblicati da uno dei loro artist. Il titolo del nuovo gioco di ruolo è Avowed è ci porterà ad esplorare una nuova terra intrisa di misteri e segreti. Il trailer mostrato durante lo showcase di Microsoft però non lascia altre letture se non quella di un mondo devastato da una terribile guerra.

Al momento speriamo di capire meglio cosa aspettarci da questo titolo, ma soprattutto non sappiamo ancora quando potremmo giocarlo dato che il trailer mostrato ispira davvero tante emozioni. Il fantasy la farà sicuramente da padrona, sicuramente mossa da molte tinte dark. Obsidian sicuramente punterà tantissimo su Avowed dato che sarà il loro titolo di debutto in esclusiva su Xbox Series X. Dalla loro esperienza pluriennale con i titoli di questo tipo, possiamo sicuramente aspettarci una narrativa e un sistema di dialoghi di grosso calibro.

Voi cosa ne pensate del titolo, e soprattutto vi aspettavate già un annuncio da parte dei ragazzi di Obsidian già durante questo show? Inoltre durante lo showcase è stato anche mostrato il trailer del nuovo Halo, che ha impressionato tutti con un trailer di presentazione fuori scala e che ci ha fatto vedere una grande porzione di gameplay che sicuramente non ci ha lasciato a bocca aperta per il livello di dettaglio. Voi del ritorno di Chief cosa ne pensate?

Vi ha impressionato quello che ci hanno mostrato nel trailer o speravate in qualcosa in più soprattutto dal punto di vista tecnico? Fateci sapere nei commenti le vostre impressioni sull’evento e sugli annunci che sono stati fatti! Noi non aspettiamo l’ora di potervi mostrare altro di questo show e raccontarvi le nuove uscite!