Obsidian ha rilasciato l’ultima parte del documentario interno dedicato ai 20 anni dell’azienda. Oltre a raccontare molti aneddoti passati, tra cui la possibilità che Avowed diventasse un videogioco co-op, uno dei massimi esponenti del team Feargus Urquhart ha raccontato alcune nuovi informazioni sul prossimo Action-GDR in esclusiva Xbox e PC ambientato nell’universo narrativo di Pillars of Eternity.

Innanzitutto Avowed sarà un’esperienza totalmente single player. L’idea di fondo è realizzare un videogioco single player con la filosofia di Obsidian e quindi con ampio focus sui personaggi, le storie e tutto ciò che riguarda la scrittura e componente narrativa.

La nuova proprietà intellettuale del team di sviluppo non vuole essere un The Elder Scrolls, al contrario è maggiormente immerso in una mappa divisa in aree più o meno grandi dove è possibile muoversi liberamente. Il gameplay sarà importante e il mix tra combattimenti e magie sarà fondamentale per riuscire a prevalere sugli avversari.

Obsidian aveva già chiarito che Avowed vuole essere il titolo più grande e ambizioso della software house e stando alle ultime informazioni rilasciate sembra proprio che sarà così. Vi ricordiamo che questo titolo uscirà nel corso del 2024 in esclusiva su Xbox, PC e chiaramente al day one su Xbox e PC Game Pass.