Avowed sarà uno Skyrim 2? I leak sul gioco Xbox Series X

La scorsa settimana, Microsoft e Xbox Game Studios hanno svelato al mondo molteplici videogiochi in arrivo su Xbox Series X, la console di nuova generazione della società di Redmond. Tra un Halo Infinite e un Fable, è spuntato anche il nuovo progetto di Obsidian Entertainment: Avowed. Per ora sappiamo poco di ufficiale, se non che si tratta di un nuovo gioco di ruolo. Per fortuna, però, arrivano a stretto giro alcuni leak considerati affidabili da noti leaker, i quali dipingono Avowed come uno Skyrim 2.

Il leaker afferma che il gioco di Xbox Series X sarà un vero open world con una mappa molto più densa e varia rispetto a Skyrim. Sarà ambientato nelle Living Lands di Eora. Inoltre, il gioco avrà clima dinamico in tempo reale (la nebbia sembra giocare un ruolo fondamentale) e un sistema di creazione personaggi estremamente versatile e approfondito. Avowed punterà molto sull’interazione con il mondo di gioco e sfrutterà sistemi di illuminazione di alto livello, oltre che sistemi IA e simulazione della fisica da vero gioco next-gen.

Il gioco supporterà le mod (creabili su PC, ma giocabili anche su Xbox Series X): si tratta di un punto fondamentale, visto che il successo di Skyrim è derivato anche dalla possibilità di ampliare la propria esperienza di gioco con i contenuti creati da altri utenti.

Tornando a parlare dei contenuti veri e propri, ci sarà grande cura per la lore e il sistema di dialogo sarà dinamico (non è stato specificato in che modo). Ci saranno due grandi città, più una serie di insediamenti minori. Il gioco punterà molto anche sui boss: alcuni di questi saranno inoltre molto grandi.

Avowed è in produzione da 2 anni, con sette mesi di pre-produzione. Il team è attualmente composto da un centinaio di persone ma è ancora in crescita. La data di uscita prevista è fine 2022 – inizio 2023. Possiamo quindi supporre che ci vorrà un po’ prima di poter anche solo vedere del gameplay. Ovviamente, tutto quanto riportato è un leak: non solo non è da ritenere ufficiale, ma è possibile che nel corso dello sviluppo vari elementi vengano modificati o abbandonati.