In questi giorni si è tornati a parlare molto della possibilità di vedere la nascita di un Marvel Game Universe. I videogiochi basati sui supereroi della casa delle idee stanno crescendo come funghi, e sembra proprio che dopo il successo di Marvel’s Spider-Man e del suo capitolo stand alone dedicato a Miles Morales, molti degli studi di sviluppo e delle grandi compagnie vogliano puntare molto sulla realizzazione di nuovi videogiochi basati su questi personaggi.

Con un nuovo capitolo dello Spider-Man di Insomniac seguito dal gioco su Wolverine, la nuova avventura di Skydance New Media con protagonisti Captain America e Black Panther, e il più recente titolo di EA motive su Iron Man, sembra proprio che si stiano gettando le basi per un universo condiviso, ma sarà davvero così? La risposta a questo quesito è arrivata direttamente dalla Marvel Games, con il direttore creativo Bill Rosemann che ha detto alla redazione di GamesIndustry che i videogiochi non seguiranno le orme dell’universo cinematografico.

Roseman ha dichiarato durante l’intervista che la sua volontà è che gli studi di sviluppo possano puntare sulla libertà di raccontare le storie che vogliono legate a questi personaggi. Il direttore creativo di Marvel Games, inoltre, ha dichiarato di volere che i creativi all’interno di questi studi si sentano liberi di poter prendere anche delle scelte drastiche nei propri giochi, senza che questo possa influire sul gioco di qualche altro team.

“Abbiamo tutte queste diverse realtà, e vogliamo dare a tutti la libertà di raccontare la propria storia. Non vogliamo dire ‘non puoi far saltare in aria la luna, perché questo gioco di un altro studio ha bisogno della luna’. Vogliamo dare a tutti la libertà e il via libera per raccontare la propria storia”. Sembra quindi che non ci sarà alcun Marvel Game Universe, ma sarà comunque molto entusiasmante godere di esperienze videoludiche scollegate su alcuni degli eroi Marvel più amati e conosciuti.